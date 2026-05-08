Slavimo Markovdan: Veruje se da valja odložiti sve teške poslove, a jedna stvar je STROGO ZABRANJENA

Srpska pravoslavna crkva obeležava Markovdan, praznik posvećen Svetom apostolu i jevanđelisti Marku, jednom od Hristovih učenika i autoru jednog od četiri jevanđelja. Šta se po običaju ne radi na Markovdan

U mnogim krajevima Srbije verovalo se da na Markovdan ne treba raditi teške poslove, posebno ne u polju i na njivi. Dan je bio namenjen odmoru, molitvi i obeležavanju praznika.

Posebno zanimljivo narodno verovanje kaže da na ovaj dan nikako ne treba dremati preko dana, jer će onaj ko zaspi biti bunovan, pospan i bolešljiv tokom cele godine.

Postojalo je i neobično tumačenje da oni koji su prespavali Đurđevdan treba da odremaju i na Markovdan kako bi "poništili" prethodni običaj.

Verovanja zemljoradnika i domaćina

Markovdan je u narodu bio poznat i kao zaštitnik useva. U nekim krajevima verovalo se da Sveti Marko nosi grad u korpi i da može kazniti one koji rade na njegov praznik tako što će nevreme uništiti letinu.

Zbog toga se tog dana izbegavao rad u polju, a domaćini su se molili za rodnu i mirnu godinu.

U pojedinim delovima Srbije smatralo se da je upravo Markovdan dobar trenutak za početak okopavanja kukuruza i rasađivanje kupusa, kako bi usevi bolje napredovali.

Ko je bio Sveti Marko

Sveti Marko bio je saputnik apostola Petra, koji ga je smatrao svojim duhovnim sinom. Po predanju, na molbu vernika zapisao je Hristovo učenje, čuda i život, pa je tako nastalo Jevanđelje po Marku.

Kasnije je propovedao hrišćanstvo u Egiptu, posebno u Aleksandriji, gde je osnovao hrišćansku zajednicu. Stradao je mučeničkom smrću 68. godine.

Markovdan danas

Iako su se vremena promenila, mnoga narodna verovanja i dalje se prenose s kolena na koleno. Zа mnoge porodice Markovdan je dan kada se zastane, odmori i sa poštovanjem obeleži praznik.

Autor: S.M.