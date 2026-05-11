MEĐU PREDVIĐANJIMA IDEJE KOJE I DANAS DELUJU NESTVARNO! Tesla opisao šta nas čeka do 2035. godine: Mnogo toga je već ostvareno

Zamislite čoveka koji je pre skoro jednog veka, sedeći u hotelskoj sobi u Njujorku, bez interneta, televizije i pametnih telefona, uspeo da opiše svet u kojem danas živimo.

Nikola Tesla nije bio samo genijalni naučnik i pronalazač, već i čovek čija su predviđanja o budućnosti danas gotovo zastrašujuće precizna. Mnogo pre nego što je moderna tehnologija postala deo svakodnevice, govorio je o uređajima koje ćemo nositi u džepovima, robotima koji će zameniti ljude, bežičnom prenosu energije i mašinama koje će povezivati ceo svet.

Zbog toga se danas sve češće ponovo analiziraju Tesline prognoze o tome kako bi svet mogao izgledati do 2035. godine.

Još 1926. godine Tesla je u intervjuu za časopis „Collier’s“ govorio o svetu u kojem će ljudi međusobno komunicirati preko malih uređaja koje će nositi sa sobom. Tvrdio je da će čovek pomoću takvog aparata moći da razmenjuje glas i slike sa drugima bez obzira na udaljenost. Posebno je fascinantno to što je rekao da će se uređaj nositi u džepu prsluka, prenosi Krstarica.

U vreme kada su postojali samo telefoni povezani žicama, takva ideja zvučala je potpuno neverovatno. Danas taj uređaj zovemo pametni telefon.

Tesla je mnogo pre drugih upozoravao i na problem zagađenja životne sredine. Još tridesetih godina prošlog veka govorio je da će budućim generacijama zagađene plaže delovati jednako nezamislivo kao što nama danas deluje život bez tekuće vode. Tek nekoliko decenija kasnije svet je ozbiljno počeo da govori o ekologiji i zaštiti prirode.

Mnogi smatraju da je Tesla među prvima razumeo koliko će odnos čoveka prema prirodi postati jedno od ključnih pitanja budućnosti.

Pored toga, predvideo je i razvoj robota i veštačke inteligencije. Verovao je da će mašine jednog dana preuzeti veliki deo ljudskog rada. Danas, u vremenu automatizovanih fabrika, humanoidnih robota i napredne veštačke inteligencije, njegove reči zvuče neverovatno tačno.

Kompanije širom sveta već razvijaju sisteme koji mogu da obavljaju poslove koje su nekada mogli da rade samo ljudi, a stručnjaci sve češće upozoravaju da će naredne godine potpuno promeniti način života i rada.

Među Teslinim predviđanjima bile su i ideje koje i danas zvuče gotovo nestvarno. Govorio je o bežičnom prenosu energije bez kablova, letećim mašinama sa novim vrstama pogona, direktnom prenosu događaja u domove ljudi, svetu u kojem će znanje biti važnije od ratovanja, ali i društvu u kojem će žene imati dominantnu intelektualnu ulogu.

Mnoga od tih predviđanja danas već imaju svoje prve obrise kroz internet, savremenu tehnologiju i razvoj veštačke inteligencije.

Ipak, možda najneobičnije Teslino predviđanje odnosilo se na ljudski um. Tvrdio je da će jednog dana slike iz ljudskog mozga moći da se prenose na ekran i analiziraju. U vreme kada je to izgovorio, takva ideja delovala je potpuno nemoguće.

Danas, međutim, moderne kompanije koje razvijaju tehnologije povezivanja mozga i računara već eksperimentišu sa dekodiranjem moždanih signala i pretvaranjem misli u tekst ili pokrete na ekranu.

Zbog toga mnogi smatraju da je upravo ovo jedno od Teslinih najuznemirujućih, ali i najfascinantnijih predviđanja.

Tesla nikada nije tvrdio da vidi budućnost pomoću natprirodnih sposobnosti. On je jednostavno posmatrao razvoj tehnologije i pokušavao da razume u kom pravcu će se civilizacija kretati.

Upravo zato njegove reči i danas zvuče toliko uverljivo. Mnoge stvari koje je opisivao pre gotovo sto godina danas su deo svakodnevice, dok bi neka njegova predviđanja mogla postati stvarnost već u narednoj deceniji.

Autor: Jovana Nerić