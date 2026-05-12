Srbi, evo šta znači kad zagrmi na Svetog Vasilija: Zbog ovoga sutra moramo u crkvu, inače...

Izvor: Informer.rs, Foto: Tanjug/ANĐELKO UTJEŠANOVIĆ ||

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, a jedno od verovanja na ovaj veliki praznik je da se od ranog jutra gleda u nebo, zato što vremenske prilike imaju veliko značenje.

U skoro celoj Srbiji jutro je osvanulo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Ako je suditi po narodnim verovanjima, ne piše nam se dobro.

Danas je Sveti Vasilije Ostroški, svetac kog mnogi poštuju, ali mnnogi ga se i boje. Ipak, verovanje kaže da je loš predznak ako baš tog dana bude kiše ili nevreme.

To znači da je svetac ljut zbog greha koje smo načinili, zato narednog dana treba otići u crkvu ili manastir i pomoliti se Bogu.

Autor: A.A.

