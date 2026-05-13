Od 14. do 25. maja Kalemegdan postaje prestonica burger kulture

Beogradski Burger Festival vraća se na Kalemegdan i ove godine donosi svoje najveće izdanje do sada. Od 14. do 25. maja, kod Ribareve fontane, Beograd će tokom 11 festivalskih dana okupiti najpoznatije burger brendove iz Srbije, Evrope i sveta, uz bogat muzički, zabavni i sportski program.

Festival, koji organizuje Beofest uz podršku OTP banke, ove godine pravi veliki iskorak i po prvi put u Beograd dovodi neka od najpoznatijih imena svetske burger scene:

* HOLY Burger iz Sao Paula (Brazil), nedavno proglašen za drugi najbolji burger na svetu

* ALL OR NOTHING Burger sa Kanarskih ostrva (Španija), brend koji se nalazi među 15 najboljih burger brendova na svetu

* MAIJARD Smash Burgers iz Amsterdama (Holandija), jedan od najpoznatijih evropskih smash burger brendova, prepoznat po vrhunskim sastojcima i „from scratch“ pripremi

Pored internacionalnih gostiju, festival će okupiti i najbolje domaće burger majstore, koji godinama razvijaju lokalnu burger scenu i pozicioniraju Beograd kao jednu od najzanimljivijih gastro destinacija u regionu.

Posetioce očekuje mnogo više od hrane. Tokom festivala biće organizovan bogat prateći program sa DJ nastupima i live bendovima, sportskim aktivacijama, interaktivnim sadržajem, nagradnim igrama i mogućnošću osvajanja letnjih putovanja – sadržaj namenjen svim generacijama.

„Želeli smo da napravimo mesto na koje ljudi dolaze zbog hrane, ali ostaju zbog atmosfere i energije. Burger Festival je danas mnogo više od food festivala – to je događaj koji okuplja grad i stvara uspomene“, izjavio je Miloš Vukšić, direktor festivala.

Organizatori najavljuju i posebne pogodnosti za korisnike Mastercard kartica OTP banke, koji će tokom festivala moći da ostvare benefite i specijalne popuste prilikom kupovine na festivalskim štandovima.

Kao i prethodnih godina, festival nastavlja saradnju sa kompanijom Sekopak kroz aktivnosti posvećene reciklaži, održivosti i podizanju svesti o odgovornom odnosu prema životnoj sredini.

Prošlogodišnje izdanje festivala posetilo je više od 100.000 ljudi, a organizatori ove godine očekuju rekordnu posećenost i do sada najbogatiji program.

Ulaz na festival je slobodan.

Radno vreme:

* Radnim danima: od 14 do 23 časa

* Vikendom: od 12 do 24 časa

Festival podržavaju Grad Beograd, OTP banka, Coca-Cola Hellenic, Heineken, Aviko, Heinz, Tvojih5minuta i Mozzart Sport.

Autor: Pink.rs