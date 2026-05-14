Sutra morate da poklopite svo posuđe u kući, evo i zašto: Slavimo VELIKI PRAZNIK uz strog običaj

Sveti Atanasije Veliki bio je arhiepiskop Aleksandrije i jedan od najznačajnijih branilaca hrišćanske vere u prvim vekovima hrišćanstva. Svake godine SPC i njeni vernici obeležavaju sećanje na Svetog Atanasija Velikog 15. maja uz zanimljive običaje i verovanja.

Rođen je u Aleksandriji 296. godine, a već u ranom detinjstvu pokazivao je sklonost ka duhovnom životu i učenju. Kao đakon arhiepiskopa Aleksandra, učestvovao je na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji, gde je stekao veliki ugled zahvaljujući svojoj učenosti i doprinosu učvršćivanju pravoslavnog učenja.

Na saboru u Nikeji, Sveti Atanasije imao je važnu ulogu u borbi protiv arijanizma i u oblikovanju tekstova koji će kasnije postati deo Simvola vere. Njegov doprinos smatra se jednim od temelja hrišćanske dogme.

Nakon smrti arhiepiskopa Aleksandra, Atanasije postaje njegov naslednik i na tom položaju ostaje više od četiri decenije, uprkos stalnim crkvenim i političkim sukobima.

Progonstva i borba za veru

Tokom života, Sveti Atanasije bio je jedan od najprogonjenijih crkvenih velikodostojnika svog vremena. Protiv njega su se okretali carevi, jeretici i pojedini crkveni krugovi, što je dovodilo do njegovih višestrukih smenjivanja i progonstava.

Više puta je bio primoran da napusti Aleksandriju, ali se svaki put vraćao na svoju episkopsku stolicu zahvaljujući podršci vernika i odluka crkvenih sabora.

Život u progonstvu i povratci na presto

Tokom dugog perioda nemira, Atanasije je boravio u više gradova, uključujući Rim i Trir. Njegov život bio je obeležen stalnim političkim pritiscima, saborskim raspravama i borbom za očuvanje pravoslavnog učenja, ali i nepokolebljivom verom koja ga je vraćala na čelo Aleksandrije.

Običaji i verovanja

U narodnom predanju, posebno na jugu Srbije, sačuvane su različite priče i verovanja vezana za Svetog Atanasija.

Prema jednoj legendi, đavo ga je iskušavao u liku prelepe devojke, pokušavajući da ga odvrati od vere, ali ga je svetitelj razotkrio i, prema predanju, zarobio u mali sud koji je bacio u more. Kaže se da je sud godinama plutao, sve dok ga ribari nisu pronašli i otvorili, oslobađajući zlo koje je ponovo počelo da iskušava ljude.

Zbog ove priče, u nekim krajevima postoji verovanje da se na dan Svetog Atanasija sudovi u kući drže zatvorenim, kako bi se sprečilo “oslobađanje zla”, a takođe se veruje da grmljavina tog dana ima posebno značenje i tumači se kao znak duhovne borbe.

Nasleđe Svetog Atanasija

Sveti Atanasije preminuo je 373. godine, ostavljajući za sobom izuzetno teološko i duhovno nasleđe. Smatra se jednim od stubova hrišćanske crkve i simbolom istrajnosti u veri.

Njegov život ostaje primer nepokolebljive borbe za istinu, uprkos progonima, klevetama i pritiscima kroz koje je prolazio tokom više decenija služenja crkvi.

Autor: Marija Radić