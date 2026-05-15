Tašti danima nestajala hrana, a onda je zet sišao u podrum: Poneo je pištolj i doživeo PRAVI ŠOK

U jednom domaćinstvu u američkoj državi Arkanzas, bračni par se suočio s nizom neobjašnjivih i uznemirujućih promena u svakodnevnom životu.

Ono što je u početku delovalo kao “sitnica”, vremenom je počelo da stvara osećaj da se u kući dešava nešto što ne mogu da objasne.

Počelo sa jabukama i krofnama

Strah od lopova koji ulazi u dom i krade vredne stvari nije novina, ali ono što se dogodilo Daču i Šaron Hogat predstavlja pravu noćnu moru.

Sve je počelo kada su shvatili da iz kuće nestaje hrana. Prvo su primetili “manjak” jabuka i krofni, koje su stajale u kuhinji, a onda su stolice počele misteriozno da “menjaju pozicije” u sobama.

“Jednom prilikom sam tražio radne cipele. Držao sam ih pored zadnjih vrata, ali ih nigde nije bilo“, ispričao je Dač za lokalne medije.

On je pitao suprugu da li je sklonila cipele, što je ona negirala, prenosi LadBible.

Tek kada su potražili pomoć ćerke Šeris i njenog supruga Marka Gregorija, počela je da se razotkriva istina o tome šta se dešava u njihovom domu.

Uljez u podrumu

Naime, Mark je zajedno sa suprugom obišao kuću, dok su Dač i Šaron bili u crkvi, ne sluteći kakvo ih iznenađenje očekuje.

“Poneo sam bejzbol palicu i pištolj, za svaki slučaj”, rekao je.

Nakon ulaska u kuću, otkrili su prisustvo nepoznate osobe, koja se krila ispod stepeništa podruma, i pozvali policiju!

Porodica je otkrila da je uljez boravio u kući nekoliko dana, kretao se noću, uzimao hranu, ali nije dirao vredne stvari.

"Ne mislim da je loš čovek"

Na kasnije pregledanim snimcima s nadzorne kamere može se videti kako se kreće po kući, bez majice, a familija veruje da nije imao zle namere.

“Ne mislim da je loš čovek. Imao je mnogo prilika da uzme vrednosti. Delovalo je da pokušava da preživi i skloni se od lošeg vremena“, kazao je Mark.

Navodno, uljez je prilikom hapšenja poručio: “Recite porodici da mi je jako žao, deluju kao zaista dobri ljudi“.

“Nismo ljuti na njega. Drago mi je što smo otkrili da neko boravi u kući, jer je to moglo da traje mnogo duže“, zaključio je Dač.

Autor: Marija Radić