VELIKO PRIZNANJE ZA TRAVOLTU: Zlatna palma i istorijski trenutak u Kanu (FOTO)

Izvor: B92, Foto: Tanjug AP/ Scott A Garfitt ||

Počasno priznanje Džonu Travolti je uručio direktor festivala Tijeri Fremo tokom ceremonije održane u Kanu.

Travolta, dvostruki kandidat za nagradu Oskar, predstavio je na festivalu prvi dugometražni filma gde se oprobao u ulozi reditelja, a koji je nastao prema njegovom istoimenom romanu koji je objavio 1997. godine.

Poznat po dugogodišnjoj strasti prema avijaciji i pilotskoj karijeri, Travolta u filmu istražuje fascinaciju letenjem i uspomene iz detinjstva povezane sa otkrivanjem sveta vazduhoplovstva.

Glumac je svetsku slavu stekao ulogama u filmovima Groznica subotnje večeri, Briljantin i Petparačke priče, a tokom karijere bio je dva puta nominovan za nagradu Američke filmske akademije.

Foto: Tanjug AP/ Scott A Garfitt

Autor: D.Bošković

