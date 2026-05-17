Devojke VEČERAS uoči važnog praznika treba da urade 1 stvar, a OVO se nikako ne unosi u dom

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u ponedeljak 18. maja, obeležavaju Svetu mučenicu Irinu, svetiteljku iz 4. veka čiji je život bio ispunjen čudima, ali i stravičnim stradanjima zbog kojih je postala simbol nepokolebljive vere. U srpskom narodu za ovaj praznik vezuju se neobični običaji i verovanja, posebno važni za mlade devojke i žene.

Ko je bila Sveta mučenica Irina?

Pre nego što je primila hrišćanstvo, Irina se zvala Penelopa. Bila je ćerka paganina Licinija, guvernera jedne oblasti u Makedoniji. Otac, opčinjen njenom lepotom, želeo je da je sačuva od spoljnog sveta, pa joj je sagrađivao raskošnu kulu u kojoj je živela okružena sluškinjama.

Međutim, prema predanju, jedne noći na njen prozor sletela su tri goluba, noseći u kljunovima maslinovu grančicu, venac i zmiju. Mudri starac Apelijan protumačio joj je ovo kao znak od Boga: maslinova grančica je označavala Božiju blagodat, venac pobedu nad iskušenjima, a zmija stradanje koje je čeka. Penelopa je ubrzo odbila da se uda, primila krštenje od apostola Timoteja i uzela ime Irina (što na grčkom znači "mir").

Mučitelji su ostajali nemi: Preživela testerisanje i divlje konje

Kada je njen otac saznao da mu je ćerka postala hrišćanka, pobesneo je. Naredio je da je vežu i bace pod kopita divljih konja. Međutim, dogodilo se čudo - konji su ostali mirni, a jedan od njih je jurnuo na oca Licinija i povredio ga. Irina se pomolila za očevo zdravlje i on je ozdravio, posle čega su se i otac i cela njegova porodica krstili.

Ali, tu mukama nije bio kraj. Novi upravnik oblasti je podvrgao strašnim mukama - naređivao je da je testerišu, bace je u jamu sa zmijama i muče na najljuće načine. Predanje kaže da je Irina svako mučenje preživela zahvaljujući anđelima koji su je lečili, što je navelo hiljade pagana da odbace staru veru i prime hrišćanstvo.

Narodni običaji i verovanja: Šta večeras i sutra treba uraditi?

U srpskoj tradiciji, Sveta velikomučenica Irina se smatra zaštitnicom žena, a posebno mladih devojaka.

Običaj za neudate devojke: Veruje se da devojke večeras, uoči praznika, ili sutra rano ujutru, treba da se pomole Svetoj Irini za mir u kući, zdravlje i pronalaženje dobrog životnog saputnika. Pošto njeno ime znači "mir", ona se smatra posrednicom koja donosi slogu u porodicu.

Šta nikako ne uneti u kuću? Prema starom narodnom verovanju, na dan praznika u kuću ne bi trebalo unositi nikakvo oruđe niti predmete koji asociraju na mučenje (poput testera, velikih noževa ili oštrog alata), kako bi se ispoštovalo stradanje ove svetiteljke i sačuvao mir u domu.

Praznik posvećen Svetoj velikomučenici Irini je idealna prilika da zaboravimo na svađe, oprostimo onima koji su nas uredili i u molitvi i miru provedemo ovaj veliki praznik.

Autor: S.M.