Kraljica Elizabeta živela je 96 godina: Ovih 7 namirnica nikada nije jela, verovala je da su otrov

Kada se svet oprostio od kraljice Elizabete II, mnogi su govorili ne samo o njenoj istorijskoj vladavini, već i o neverovatnoj vitalnosti koju je zadržala gotovo do poslednjih dana života. Doživela je 96 godina, ali ni to nije bio rekord u kraljevskoj porodici — njena majka, čuvena kraljica majka Elizabeta, živela je čak 102 godine i do duboke starosti ostala vedrog duha, bistrog uma i prepoznatljivog smisla za humor.

Zato se godinama postavlja isto pitanje: u čemu je bila tajna njihove dugovečnosti? Da li je sve bilo stvar genetike, privilegovanog života i najbolje medicinske nege ili se odgovor krije u svakodnevnim navikama? Oni koji su godinama radili u Bakingemskoj palati tvrde da je kraljica bila izuzetno disciplinovana kada je ishrana u pitanju. Nije se radilo samo o tome šta jede, već još više o tome šta nikada nije želela na svom tanjiru.

Brojni memoari kraljevskih kuvara i zaposlenih iz palate otkrivaju zanimljive detalje o navikama Elizabete II. Kraljica nije volela komplikovana jela, niti preterivanje u hrani. Njena ishrana bila je jednostavna, umerena i veoma promišljena.

Posebno je zanimljivo što je godinama svesno izbegavala određene namirnice koje većina ljudi jede gotovo svakodnevno. Na prvi pogled deluje kao hir, ali kada se bolje pogleda, jasno je da je reč o veoma pažljivom odnosu prema zdravlju i starenju.

1. Svež beli hleb sa hrskavom korom

Mnogi ne mogu da odole mirisu tek pečenog hleba, ali kraljica jeste. Elizabeta II gotovo nikada nije jela beli hleb, naročito ne hrskavu koru.

Umesto toga, birala je integralni hleb, i to uglavnom bez kore. Razlog nije bio estetski, već zdravstveni. Hrskava korica nastaje tokom takozvane Majardove reakcije — procesa karamelizacije šećera i proteina, koji daje prepoznatljiv ukus, ali može doprineti ubrzanom starenju organizma.

Jedan od njenih omiljenih obroka bio je jednostavan tost sa tunjevinom, krastavcem i nekoliko kapi maslinovog ulja.

2. Testenina

Iako mnogi obožavaju pastu, ona se gotovo nikada nije služila na kraljičinom stolu.

Elizabeta je smatrala testeninu "praznim kalorijama", pa su se umesto nje uz obroke uglavnom služili povrće i lagani prilozi poput tikvica, spanaća ili boranije.

Sa godinama metabolizam prirodno usporava, pa namirnice bogate brzim ugljenim hidratima mogu postati dodatno opterećenje za organizam.

Kako je još Hipokrat govorio: "Mi smo ono što jedemo."

3. Krompir

Možda najiznenađujuća stavka na listi jeste krompir. Namirnica bez koje mnogi ne mogu da zamisle ručak gotovo da nije imala mesto u Bakingemskoj palati.

Posebno je izbegavala prženi krompir, jer se verovalo da može podsticati upalne procese i ubrzavati starenje ćelija zbog visokog glikemijskog indeksa.

Naravno, krompir nije nezdrav sam po sebi, ali preterivanje — naročito u poznijim godinama — može predstavljati problem za nivo šećera u krvi i insulinsku osetljivost.

4. Jaja sa belom ljuskom

Ovaj detalj mnoge je iznenadio. Kraljica je navodno preferirala jaja sa smeđom ljuskom, verujući da potiču od kokošaka hranjenih prirodnijom ishranom.

Iako nauka ne potvrđuje veliku nutritivnu razliku između belih i smeđih jaja, zanimljivo je koliko su čak i sitne navike bile deo njenog pažljivog odnosa prema hrani.

Pored kokošjih, često je jela i prepeličja jaja, koja su lakša za varenje i bogata proteinima.

5. Voće i bobice van sezone

Jagode usred zime ili breskve u martu nisu dolazile u obzir.

Kraljica je insistirala na sezonskim namirnicama, smatrajući da voće van prirodne sezone često sadrži više hemikalija i manje ukusa.

Takva filozofija danas je veoma popularna među nutricionistima, ali Elizabeta ju je praktikovala mnogo pre nego što je postala trend.

6. Kravlje mleko

Kako organizam stari, sposobnost varenja laktoze kod mnogih ljudi slabi. Zbog toga je kraljica retko konzumirala kravlje mleko.

Umesto njega, birala je bademovo mleko, kozji sir i blage jogurte sa manjim procentom kiseline.

Mnogi stručnjaci danas smatraju da upravo ovakav pristup može doprineti boljem varenju i manjem broju upalnih procesa u organizmu.

7. Sladak čaj

Iako su britanska kraljica i čaj gotovo sinonimi, jedna stvar je bila strogo zabranjena — šećer.

Elizabeta II pila je crni ili zeleni čaj bez zaslađivača. Ponekad bi uz njega pojela malo tamne čokolade ili kašičicu meda, ali rafinisani šećer gotovo nikada nije koristila.

Savremeni nutricionisti često govore da je "šećer nova cigareta", jer ubrzava starenje i podstiče upalne procese u telu.

Tajna nije bila u magiji, već u disciplini

Kada se sve sabere, jasno je da tajna dugovečnosti kraljice Elizabete II nije bila u skupim tretmanima ili ekstremnim dijetama. Nije bila ni vegan, ni pobornik modernih režima ishrane.

Njena filozofija bila je jednostavna: umerenost, rutina i pažljiv odnos prema sopstvenom telu.

Jela je kvalitetno, ali nikada previše. Volela je slatkiše, ali u malim količinama. Birala je sezonske namirnice i izbegavala hranu koja organizmu donosi više štete nego koristi.

Možda upravo u tome leži najveća lekcija žene koja je decenijama bila simbol discipline, dostojanstva i stabilnosti — briga o sebi ne počinje velikim odlukama, već malim svakodnevnim navikama.

Autor: D.Bošković