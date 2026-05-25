SRPSKI ROMEO I JULIJA KOD RGOTINE: Tragična sudbina dvoje mladih i prokletstvo antičkog zlata koje krije grčki mit o Argusu!

Istočna Srbija je nadaleko poznata po svojim mitovima, tajnama i bogatoj istoriji koja seže još do antičkih vremena. Međutim, malo ko van Zaječarskog okruga zna za prelepu, ali jezivu legendu iz sela Rgotina, koja neodoljivo podseća na Šekspirovu dramu, a u čijem se središtu nalazi drevno skriveno blago i surovo prokletstvo carskog zlata.

Ova priča o "srpskom Romeu i Juliji" vekovima intrigira sve koji se zateknu u ovom kraju, podsećajući nas na to da najveće tajne često počivaju duboko pod zemljom.

Antičko zlato, grčki mitovi i zabranjena ljubav

Za razliku od klasičnih priča o hajducima, istorija okoline Rgotine krije prastaro, skriveno blago u zlatnim dukatima i dragocenostima koje potiče još iz antičkog doba i vremena starog Rima. Rgotina se nalazi na samo desetak kilometara od veličanstvene carske palate Felix Romuliana, odakle su rimski plemići, pred najezdom varvara, sklanjali svoje zlatne trezore u obližnje pećine. Još fascinantnije, lokalne legende ovaj kraj povezuju i sa prastarim grčkim mitom o Argusu, stookom divu i čuvaru, čije se mitsko nasleđe i skrivene dragocenosti vekovima vezuju za podzemne lagume istočne Srbije.

Upravo u takvom okruženju, prema starom predanju, živela je prelepa devojka iz ugledne i bogate porodice, koja se ludo zaljubila u siromašnog mladića. Mladić je, želeći da se dokaže njenom ocu i obezbedi bogatstvo kako bi mogao da zaprosi svoju izabranicu, krenuo u opasnu potragu za skrivenim antičkim blagom o kome su svi u kraju ispredali priče.

Slepa strast: Otac devojke, čuvši za mladićeve namere i opasan život, strogo je zabranio ovu vezu. Devojku je zaključavao, a mladiću pretio smrću ako joj se približi.

Tajna viđanja na skrivenim mestima: Uprkos zabranama, dvoje mladih su se sastajali tajno, i to upravo na mestima gde je, prema verovanju, bilo zakopano prokleto antičko blago.

Zlato kao nesreća: Mladić je na kraju uspeo da pronađe deo drevnog skrivenog blaga u jednoj od rgotskih pećina. Međutim, umesto sreće, zlato mu je donelo nesreću – pohlepa drugih i sumnja oca njegove izabranice pokrenule su lavinu tragičnih događaja.

Krvavi kraj i legenda koja živi

Kada je otac saznao da mladić ima carsko zlato i da planira da pobegne sa njegovom ćerkom, organizovao je poteru. Ljubavnici su, shvativši da nemaju kud, pobegli u mrak pećine u kojoj je blago i nađeno.

Kraj ove priče je ono što ih je u narodu prozvalo "rgotskim Romeom i Julijom". Kada su shvatili da ih gonioci opkoljavaju i da ih čeka doživotna razdvojenost, mladić i devojka su odlučili da zajedno odu u smrt. Prema jednoj verziji, skočili su u ambis podzemnog jezera, dok su se prema drugoj, tragično zarušili unutar same pećine, ostajući zauvek zakopani pored zlata koje ih je i odvelo u propast.

Meštani Rgotine i danas veruju da duhovi dvoje mladih čuvaju skriveno blago istočne Srbije, a priča o njima ostala je kao opomena da prokleto zlato nikome ne donosi sreću, naročito ako stane na put pravoj i iskrenoj ljubavi.

Autor: D.S.