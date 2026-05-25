VEKOVNA MISTERIJA NAŠEG NARODA: Ko je zapravo Babaroga – od moćne paganske boginje do strašila za decu

Nema deteta na Balkanu koje bar jednom u životu nije čulo rečenicu: "Spavaj, inače će te odneti Babaroga!" Ipak, iako je danas doživljavamo isključivo kao blesavu pretnju kojom su nas roditelji terali u krevet, ova starica sa rogom na čelu krije neverovatno duboku, mračnu i fascinantnu priču koja seže hiljadama godina unazad, pravo u srce slovenske mitologije i etnologije.

Za razliku od klasičnih zapadnjačkih veštica, Babaroga je autentični balkanski fenomen.

Etnološko poreklo: Odakle joj rog?

Etnolozi se slažu da ime ovog mitskog bića dolazi od jednostavnog spoja reči – Baba sa rogom. Ali, zašto starica ima rog na čelu?

U slovenskoj paganštini, rog nije bio simbol đavola (kako se to kasnije tumačilo pod uticajem hrišćanstva), već simbol moći, plodnosti i veze sa životinjskim svetom. Prema nekim teorijama, Babaroga je zapravo degradirana slika nekada moćne paganske boginje, najverovatnije Mokoši (boginje plodnosti, ženske sudbine i zaštitnice žena) ili pak zimske boginje smrti i mraza Morane. Kada je stiglo hrišćanstvo, stare boginje su pretvorene u demone i ružne starice, a njihov "rog moći" postao je znak nakaznosti i zla.

U srpskim selima, naročito u istočnoj i južnoj Srbiji, Babaroga je zamišljana kao izrazito pogrbljena starica, koščatih ruku sa crnim kandžama, odevena u rite, koja se zbog svog roga skriva od ljudskih očiju.

Mitovi i legende: Gde se skriva i šta traži?

Za razliku od njene ruske i istočnoslovenske rođake Baba Jage, koja leti u avanu i živi u kući na kokošijim nogama, srpska Babaroga je više "zemaljski" demon.

Mračna staništa: Legende kažu da ona ne podnosi svetlost. Živi u gustim, neprohodnim šumama, planinskim pećinama, ali i na mestima koja spajaju ovaj i onaj svet – u napuštenim vodenicama i na mračnim tavanima.

Hvatač duša i neposlušnih: Prema verovanju, Babaroga izlazi isključivo noću. Ona ne hoda, već se prikrada, šunjajući se oko kuća. Sa sobom nosi veliku vreću (džak) u koju trpa decu koja vrište, plaču ili odbijaju da spavaju.

Legenda o pećinskoj babi: U nekim delovima istočne Srbije postojala je legenda da Babaroga živi u dubokim kraškim pećinama i da skuplja kosti onih koji zalutaju. Verovalo se da, ako dete uđe u mračnu prostoriju i oseti iznenadan hladan nalet vetra, to zapravo Babaroga prolazi pored njega.

Pedagoški demon – Strah kao vaspitna mera

U srpskoj etnologiji, Babaroga se svrstava u kategoriju "pedagoških demona". To su izmišljena bića koja su imala jasnu društvenu i praktičnu funkciju u seoskim sredinama:

Bezbednost dece: Priče o Babarogi koja vreba u bunaru, gustoj šumi ili na tavanu nisu služile samo da uplaše decu, već da ih fizički spreče da odlaze na mesta gde bi mogla da se povrede, utope ili izgube.

Uspostavljanje reda: U vreme kada nije bilo modernih metoda vaspitanja, autoritet se u patrijarhalnim porodicama održavao pomoću straha od spoljnog sveta. "Ako ne pojedeš večeru" ili "ako ne zaspiš", predaješ se višoj, strašnoj sili protiv koje roditelji ne mogu da te odbrane.

Kako se zaštititi od Babaroge?

Naši stari su verovali da se protiv Babaroge ne vredi boriti fizički, ali da postoje magijski načini da se ona odvrati od kuće:

Beli luk i bilje: Kačenje venca belog luka iznad ulaznih vrata ili prozora smatralo se univerzalnom zaštitom od svih noćnih demona, pa tako i od nje.

Prekrštavanje prozora: Pre nego što se ugasi sveća ili svetiljka, majke su rukom prekrštavale prozore i vrata kako bi "zaključale" kuću od noćnih posetilaca.

Žeravica: U nekim krajevima se verovalo da Babaroga beži od sjaja žeravice, pa se vatra u ognjištu nikada nije gasila do kraja ako u kući ima male dece.

Danas je Babaroga izgubila svoj strašni, paganski sjaj i ostala samo simpatična figura iz dečijih pesama. Ipak, sledeći put kada čujete da nešto pucketa na tavanu ili u mračnom uglu sobe, setite se da je to možda jedno od najstarijih mitskih bića našeg naroda koje još uvek čuva svoje tajne.

Autor: D.S.