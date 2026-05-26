Danas slavimo Svetu mučenicu Glikeriju: Evo kakva opasnost vreba ako prekršite vekovni običaj

Vernici Srpske pravoslavne crkve danas, 26. maja, slave sećanje na Svetu mučenicu Glikeriju, svetiteljku koja je u ranoj hrišćanskoj istoriji ostala upamćena kao simbol nepokolebljive vere, čuda i neustrašivosti pred progoniteljima.

Ova svetiteljka iz 2. veka bila je ćerka rimskog guvernera, ali je nakon rane smrti roditelja odlučila da se potpuno posveti hrišćanskom životu. Kada je car Antonin pokrenuo surove progone hrišćana, Glikerija je izvedena pred rimskog namesnika Sabina da prinese žrtvu idolu Zevsu.

Prema predanju, ona je odbila da se pokloni kipu, nacrtala je krst na svom čelu i pomolila se istinitom Bogu. U tom trenutku, grom je udario u hram i razbio idola u paramparčad. Zbog ovog čuda bila je zverski mučena - bacana je u užarenu peć i ostavljana da gladuje u tamnici, ali su je anđeli čuvali i hranili. Svoj zemaljski život završila je 177. godine, a iz njenih moštiju je kasnije poteklo sveto miro kojim su se lečili bolesni.

Iako Sveta Glikerija u crkvenom kalendaru nije upisana crvenim slovom, u srpskom narodu postoje duboko ukorenjeni običaji i verovanja vezani za njen dan.

Stariji kažu da na današnji dan ne treba raditi teške poslove u polju ili u kući. Veruje se da se time iskazuje poštovanje prema svetiteljki koja je pretrpela velike fizičke muke.

Pošto je Sveta Glikerija pretrpela nepravdu i mučenje sa mirom i molitvom na usnama, danas strogo treba izbegavati konflikte, ogovaranje i bes. Danas je idealan dan za mirenje sa onima sa kojima ste u zavadi. Oprostite stare dugove i uvrede. Sveta Glikerija se smatra zaštitnicom onih koji prolaze kroz teške životne periode i nepravdu. Veruje se da devojke i žene koje se danas pomole ovoj svetiteljki dobijaju posebnu duhovnu snagu i zaštitu.

Kako je Glikerija bila poznata po pomaganju siromašnima nakon smrti svojih imućnih roditelja, običaj je da se danas udeli makar mali prilog onima koji nemaju.

