IMALA NEPUNIH 6 GODINA KADA JE RODILA PRVO DETE: Sa sinom delila igračke, odrastao misleći da mu je SESTRA - Jedna stvar do danas ostala MISTERIJA (FOTO)

Majsko jutro 1939. godine u glavnom gradu Perua ostalo je zabeleženo u istoriji medicine po događaju koji prkosi granicama biologije i razuma.

U jednoj klinici u Limi obavljen je porođaj koji bi bio sasvim uobičajen da porodilja nije bila devojčica od svega pet godina i sedam meseci. Lina Medina tada je postala najmlađa majka ikada evidentirana, rodivši sina dok je još uvek bila u uzrastu kada deca tek kreću u svet igre i mašte.

Strah od tumora i šokantna dijagnoza

Lina je rođena 1933. godine u malom mestu Tikrapo. Njeno detinjstvo u porodici juvelira Tiburela Medine i domaćice Viktorije Losee proticalo je mirno, sve dok roditelji nisu uočili zabrinjavajuću promenu - devojčici je stomak počeo ubrzano da raste. Straha radi, uvereni da je reč o teškom tumoru koji će joj oduzeti život, otac ju je odveo u grad Pisko tražeći spas.

Doktor Herardo Lozada, koji je primio devojčicu, ostao je u potpunom šoku nakon pregleda. Umesto opasne izrasline, ustanovio je da je petogodišnjakinja u sedmom mesecu trudnoće. Ispostavilo se da je usled retkog medicinskog fenomena Linin reproduktivni sistem bio potpuno razvijen već u najranijem detinjstvu, a prvu menstruaciju je, prema kasnijim saznanjima, dobila pre treće godine života.

Porođaj koji je pratio ceo svet

Zbog specifičnosti slučaja, Lina je prebačena u bolnicu u Limi, gde je 14. maja 1939. godine na svet donela zdravog dečaka teškog 2.7 kilograma. Lekari su se odlučili za carski rez jer njene dečije karlične kosti fizički nisu mogle da podnesu prirodni porođaj. Detalji su kasnije objavljeni u medicinskim časopisima, potvrđujući da je njen organizam bio potpuno spreman za laktaciju. Jedan od lekara, Huan Falen, slikovito je objasnio ovaj fenomen:

"Ona je rodila, ali je ostala dete. Tako rano polno sazrevanje pokrenulo je reproduktivne sposobnosti, ali je mentalno i hronološki i dalje bila dete."

Beba je u znak zahvalnosti dobila ime po lekaru koji je otkrio trudnoću - Herardo.

Misterija očinstva i zid ćutanja

Pitanje ko je otac deteta ostalo je jedna od najvećih misterija 20. veka. Linin otac je prvobitno bio uhapšen pod sumnjom za zlostavljanje, ali je pušten usled nedostatka dokaza. Porodica je pripadala zajednici indijanskog porekla sa snažnim uticajem šamanizma i tradicionalnih obreda koji su ponekad uključivali devijantna ponašanja, što je dodatno otežalo istragu.

Postojale su i sumnje da je devojčica napadnuta dok je obavljala kućne poslove na reci, ali sama Lina, koja je u trenutku začeća imala jedva četiri godine, verovatno nije ni mogla da identifikuje počinioca. Roditelji su godinama odbijali ponude naučnika i medija da proučavaju devojčicu, ne želeći da je pretvore u predmet javne radoznalosti.

Život nakon fenomena

Mali Herardo je prvih deset godina života proveo u uverenju da mu je Lina sestra, a baka i deka roditelji. Na starim fotografijama zabeleženo je kako se majka i sin, između kojih je bila razlika od samo pet godina, igraju istim igračkama na podu.

Doktor Lozada je nastavio da pomaže porodici, obezbedivši Herardu obrazovanje, dok je Lini pružio posao sekretarice u svojoj klinici. Lina se kasnije udala za Raula Jurada i 1972. godine rodila drugog sina. Ipak, sudbina je bila okrutna prema njenom prvencu - Herardo je preminuo u 40. godini od bolesti koštane srži.

Najmlađa majka na svetu doživela je duboku starost. Živeći skromno u siromašnom kvartu Lime, uporno je odbijala da govori o svojoj prošlosti. Preminula je 2015. godine u 82. godini života, odnevši tajnu o svom prvom detetu sa sobom u grob.

Autor: Iva Besarabić