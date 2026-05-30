PLANINA KOJA JE PROGUTALA 130 ŽIVOTA: Zašto je prevoj Denali na Aljasci najsmrtonosnija zamka za svetske alpiniste?

Planina Mekinli na Aljasci, visoka oko 6.190 metara, ponovo se našla u centru pažnje svetske javnosti nakon najnovije tragedije u kojoj je troje alpinista iz Letonije poginulo usled jezivog pada, dok je četvrti član ekspedicije čudom spasen. Ova planina već decenijama važi za jedno od najsurovijih mesta na planeti.

Prevoj Denali, koji se nalazi na oko 5.550 metara nadmorske visine, smatra se jednom od najopasnijih tačaka za uspon na svetu. Upravo na ovoj deonici, poznatoj po strmim i zaleđenim delovima rute Vest Baters, zabeležene su brojne nesreće, a statistika pokazuje da se tragedije najčešće dešavaju prilikom spuštanja sa vrha.

Ono što Mekinli čini fascinantnim, ali i zastrašujućim za istraživače, jesu izuzetno zahtevni tehnički uslovi i nagle, ekstremne promene vremena koje ljudsko telo teško može da izdrži.

Da je reč o surovoj igri sa prirodom potvrđuju i zvanični podaci parka: svake godine se na ovaj uspon odvaži između 1.000 i 1.200 vrhunskih alpinista iz celog sveta, ali manje od polovine njih uspe da stigne do najvišeg vrha Severne Amerike. Do sada je ova surova planina odnela više od 130 ljudskih života, a poslednja evakuacija preživelog člana letonske grupe izvedena je helikopterom sa neverovatne visine od 5.240 metara.

Autor: D.S.