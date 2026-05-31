Moćna eksplozija na nebu iznad Amerike: NASA otkrila da je meteor pukao jačinom od 300 tona TNT-a! (FOTO)

Meteor je eksplodirao kod obale Masačusaetsa u Sjedinjenim Američkim Državama, izazvavši snažan prasak koji se mogao čuti širom države, dok je NASA saopštila da je energija oslobođena pri njegovom raspadu bila jednaka eksploziji oko 300 tona TNT-a.

Prema preliminarnim izveštajima dostavljenim Američkom meteorskom društvu, desetine ljudi širom severoistoka su prijavili da su videli vatrenu loptu oko 14 časova po lokalnom vremenu, od Bostona do Ispviča i Džonstona na Long Ajlendu, prenosi CBS.

Podaci o satelitskim munjama NOAA pokazali su potpis koji je u skladu sa meteorom u isto vreme kad je prasak prijavljen, kao i da je on verovatno ušao u atmosferu iznad Južne obale blizu Bostona.

"Čini se da se meteor raspao na visini od 64 kilometara iznad severoistočnog Masačususaetsa i jugoistočnog Nju Hempšira. Energija oslobođena pri raspadu procenjuje se na ekvivalent od oko 300 tona TNT-a što objašnjava jak prasak", navodi se u saopštenju NASA-e.

Šona Edson, edukator u Nacionalnom muzeju svemira i vazduha Smitsonijan, izjavila je da ako bi meteor pao kod obale Masačususaetsa, malo je verovatno da bi se pronašli njegovi delovi, dodajući da velika većina meteorita pada u okean jer je Zemlja uglavnom voda.

U martu je meteor eksplodirao iznad Ohaja, a samo nekoliko dana kasnije, još jedan je zabeležen iznad Teksasa koji je stvorio snažan udarni talas i rasuo meteorite po području Hjustona, uključujući i jedan fragment koji je navodno probio krov kuće.

Naučnici Američkog meteorskog društva zabeležili su i neuobičajeno povećanje broja velikih vatrenih lopti i zvučnih praskova tokom prvih meseci 2026. godine.

Događaj u Masačususaetsu usledio je dan nakon što su stanovnici Južne Karoline prijavili snažnu eksploziju koju su mnogi u prvi mah protumačili kao zemljotres.

Svemirska agencija je napomenula da je objekat koji je ušao u Zemljinu atmosferu prirodnog porekla i da nije svemirski otpad niti satelit.

Ranije je Asošijejted pres, pozivajući se na Američko meteorsko društvo, objavio da je tutnjava koju su čuli stanovnici Masačususaetsa 30. maja povezana sa ulaskom meteora u Zemljinu atmosferu.

Američki geološki zavod naknadno je saopštio da su zabeleženi podaci u skladu sa zvučnim praskom, ali da se poreklo događaja i dalje istražuje.

Autor: D.S.