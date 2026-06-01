Tesla je pre 100 godina opisao svet u kojem danas živimo: Jedno predviđanje posebno plaši ljude

Kada se pomene ime Nikole Tesle, većina ljudi prvo pomisli na naizmeničnu struju, genijalne izume i naučna dostignuća koja su promenila svet. Međutim, ono po čemu ovaj veliki naučnik i danas izaziva divljenje jesu njegove zapanjujuće vizije budućnosti.

Mnoga predviđanja koja je iznosio početkom prošlog veka tada su zvučala kao naučna fantastika. U vremenu kada televizija nije postojala, internet je bio nezamisliv, a ljudi su komunicirali telegrafom, Tesla je govorio o uređajima koje ćemo nositi u džepovima, robotima koji rade umesto ljudi i svetu povezanom bežičnom komunikacijom.

Danas, gotovo sto godina kasnije, njegove reči ponovo privlače pažnju, jer se veliki deo onoga što je predvideo već ostvario ili se ubrzano razvija pred našim očima.

Živeo je kao čovek iz budućnosti

Mnogo pre nego što su postali popularni pojmovi poput biohakovanja, produktivnosti i zdravih životnih navika, Nikola Tesla je vodio život koji je za njegovo vreme delovao potpuno neobično. Bio je poznat po strogoj disciplini, precizno isplaniranoj dnevnoj rutini i gotovo opsesivnoj posvećenosti radu.

Spavao je veoma malo, svakodnevno pešačio kilometrima, vodio računa o ishrani i verovao da čovek može značajno da unapredi svoje mentalne sposobnosti pravilnim načinom života. Retko je pio alkohol, izbegavao je prejedanje i smatrao da su samokontrola i umerenost ključ dugovečnosti i kreativnosti.

Posebno je fascinantno što je Tesla još početkom 20. veka govorio o svetu u kojem će ljudi više pažnje posvećivati zdravlju, fizičkoj aktivnosti i očuvanju mentalne energije. Zbog toga mnogi danas smatraju da nije bio futurista samo kada je reč o tehnologiji, već i kada je u pitanju životni stil koji je, na neki način, podsećao na navike savremenog čoveka 21. veka.

Pametni telefoni koje je Tesla opisao još 1926. godine

Jedno od najpoznatijih Teslinih predviđanja odnosi se na globalnu komunikaciju.

U intervjuu iz 1926. godine govorio je o svetu u kojem će ljudi moći trenutno da komuniciraju bez obzira na udaljenost, razmenjuju slike i glas, koristeći male uređaje koje će nositi sa sobom.

U vreme kada su telefoni bili glomazni i vezani za kablove, takva ideja delovala je gotovo neverovatno. Danas, međutim, svakodnevno koristimo pametne telefone, uređaje koji nam omogućavaju upravo ono što je Tesla opisivao pre jednog veka.

Upozorenje na ekologiju mnogo pre nego što je postala tema

Tesla je tridesetih godina prošlog veka govorio i o značaju zaštite prirode.

Verovao je da će buduće generacije mnogo ozbiljnije pristupati pitanju zagađenja i očuvanja životne sredine nego što je to bio slučaj u njegovo vreme. Danas, kada su klimatske promene, održivi razvoj i zaštita prirode među najvažnijim globalnim temama, njegove reči deluju izuzetno pronicljivo.

Roboti i automatizacija menjaju svet rada

Još jedna oblast u kojoj je Tesla bio ispred svog vremena jeste automatizacija.

Predvideo je da će mašine i roboti preuzimati veliki deo fizičkog rada koji su vekovima obavljali ljudi. Danas veštačka inteligencija, automatizovane fabrike i humanoidni roboti postaju sve prisutniji u svakodnevnom životu.

Iako ljudi i dalje imaju ključnu ulogu u mnogim profesijama, jasno je da tehnologija sve više menja način na koji radimo.

Vizije koje i danas deluju kao naučna fantastika

Pored komunikacija i robotike, Tesla je iznosio i ideje koje još uvek nisu u potpunosti ostvarene, ali pojedini stručnjaci smatraju da se svet polako kreće upravo u tom smeru.

Među njima su:

- bežični prenos energije na velike udaljenosti

- napredne letelice koje koriste nove izvore energije

- globalni sistemi za trenutni prenos informacija

- društvo u kojem će znanje imati veću vrednost od vojne moći

tehnologije koje omogućavaju direktnu komunikaciju između mozga i računara

Može li tehnologija jednog dana da "čita misli"?

Jedna od Teslinih najzanimljivijih ideja odnosila se na mogućnost da se ljudske misli pretvore u vidljive informacije.

Iako to danas još nije moguće u obliku koji je opisivao, savremena istraživanja u oblasti neuronauke i interfejsa između mozga i računara pokazuju da naučnici već uspevaju da određene moždane signale prevedu u komande za računare ili jednostavne reči.

Zbog toga mnogi smatraju da se granice između čoveka i tehnologije pomeraju brže nego ikada ranije.

Zašto Tesline prognoze i dalje fasciniraju svet?

Ono što Teslina predviđanja čini toliko fascinantnim nije samo njihova tačnost, već činjenica da su nastala u periodu kada nije postojala tehnologija koja bi mogla da nagovesti takav razvoj događaja.

Tesla nije tvrdio da vidi budućnost. Posmatrao je nauku, razvoj društva i ljudske potrebe, pokušavajući da zamisli njihov logičan nastavak.

Upravo zato njegove ideje ni danas ne prestaju da intrigiraju. Dok se približavamo narednoj deceniji, mnoga pitanja koja je postavljao pre skoro sto godina postaju sve aktuelnija, a granica između njegovih vizija i naše svakodnevice sve je tanja.

Autor: Jovana Nerić