NEOČEKIVANI NEPRIJATELJ MLADIH! Svi krive veštačku inteligenciju za gubitak poslova, a zapravo IH OVA POPULARNA STVAR UNIŠTAVA!

Rad od kuće, koji je doživeo pravu ekspanziju nakon pandemije koronavirusa, postao je neočekivani neprijatelj mladih koji tek izlaze sa fakulteta, pokazuje danas objavljeno istraživanje njujorških Federalnih rezervi.

Prema analizi, širenje rada na daljinu snosi odgovornost za čak 64 odsto nedavnog porasta nezaposlenosti među mladima, prenosi CNBC. Podaci pokazuju da je stopa nezaposlenosti među mladim diplomcima u Sjedinjenim Američkim Državama skočila na 5,6 odsto u martu, u poređenju sa 3,6 odsto koliko je iznosila u istom periodu 2019. godine.

Ekonomisti ističu da, dok javnost uglavnom krivi veštačku inteligenciju (AI) za gubitak početničkih poslova, rad od kuće zapravo ima daleko gori uticaj na mlade. Kako se navodi, poslodavci ne žele da zapošljavaju sveže diplomce koji rade od kuće jer je proces obuke i mentorstva na daljinu izuzetno težak i neefikasan.

"Poslodavci oklevaju da angažuju neiskusne radnike kada oni nisu fizički prisutni u kancelariji. Rad od kuće je oslabio želju firmi da zapošljavaju mlade jer im komplikuje obuku na radnom mestu", navode autori studije u blogu Feda.

Mladi radnici koji rade odvojeno od svojih kolega dobijaju znatno manje povratnih informacija, što drastično usporava njihov profesionalni razvoj. Istraživači su kao primer naveli podatke jedne velike multinacionalne kompanije sa liste Forčun 500, koja je priznala da je svesno smanjila zapošljavanje neiskusnih radnika upravo zbog izazova koje donosi edukacija preko ekrana.

Prema anketi agencije Galup, svega šest odsto radnika iz generacije Z želi da radi isključivo iz kancelarije, dok velika većina od 71 odsto želi takozvani hibridni model, odnosno kombinaciju rada u kancelariji i kod kuće.

Ekonomisti Feda upozoravaju da bi ova situacija mogla da ima dugoročne i trajne posledice po karijere mladih. Prve godine nakon fakulteta su ključne za umrežavanje i sticanje radnih navika, a ako mladi u tom periodu ostanu izolovani ili nezaposleni, to će se odraziti na njihove plate i napredovanje tokom celog života, napominju analitičari.

Autor: D.S.