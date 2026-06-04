UŽAS U VODI! Ogromni kit zamalo progutao ronioca: Snimak ledi krv u žilama (VIDEO)

Ronioci koji su snimali podvodni svet, nadomak obale Južne Afrike, nisu ni slutili da će se njihova avantura pretvoriti u dramatičan trenutak.

Dok su boravili u vodi i pratili jato sardina, našli su se usred potpuno neočekivane situacije, prenosi Daily Mail.

Zadržite bezbednu udaljenost

Na snimku je zabeležen trenutak kada se jednom od ronilaca iznenada približio Brajdov kit (Balaenoptera brydei), koji je tragao za hranom.

Morski div je otvorio čeljusti i umalo progutao ronioca, prolazeći nekoliko centimetara pored njega!

Brajdov kit može da dostigne dužinu do 14 metara i težinu od čak 50 tona. Ova vrsta ne lovi ljude, a hrani se tako što velikom brzinom zahvata jata ribe.

Stručnjaci upozoravaju da se ljudi mogu naći u ozbiljnoj opasnosti, ukoliko se previše približe ovakvih kitovima, dok traže hranu. Jednostavno, mogu biti “usisani” zajedno s velikom količinom vode.

Preporuka stručnjaka jeste da se zadrži udaljenost od najmanje 90 metara, a još veća ukoliko se u blizini nalazi mladunče.

Progutao ga grbavi kit

Priča iz Južne Afrike podsetila je na slučaj Amerikanca Majkla Pakarda, koji je završio u ustima ogromnog grbavog kita.

Ronilac koji više od četiri decenije skuplja jastoge imao je neverovatnu sreću da ostane živ, a svoje jezivo iskustvo ispričao je medijima.

Sve se odigralo početkom juna 2021. godine, u blizini obale Provinstauna.

Autor: Marija Radić