Ovu stvar sutra treba da uradite tri puta! Važan dan za vernike, žene imaju poseban zadatak

Svetitelj Prepodobni Simeon Stolpnik Divnogorac veoma je poštovan u našem narodu i obeležavamo ga 6. juna, kada se po tradiciji sprovode dva običaja za sreću, zdravlje i blagostanje.

Prepodobni Simeon Stolpnik Divnogorac rođen je u Antiohiji 522. godine, u vreme cara Justina Starijeg. Otac mu je poginuo u zemljotresu, pa je ostao sam sa majkom Martom. U šestoj godini života udaljio se u pustinju kod duhovnika Jovana, pod čijim rukovodstvom se posvetio strogom postu i molitvi.

Tokom života pretrpeo je mnoga iskušenja, ali je, prema predanju, od Gospoda i njegovih anđela dobio veliku utehu i blagodat. Sam Hristos mu se, kako se veruje, javio u liku dečaka.

Nakon tog viđenja, u Simeonovom srcu razgorela se još veća ljubav prema Hristu. Godinama je živeo na stubu, u molitvi i pevanju psalama. Kasnije se, po božjem nadahnuću, povukao na goru Divnu, po kojoj je i dobio ime Divnogorac.

Zahvaljujući svojoj dubokoj veri i posvećenosti, prema predanju, dobio je dar isceljenja i mogao je da pomaže bolesnima.

Narodni običaji

U srpskoj narodnoj tradiciji, veruje se da se na dan Simeona Divnogorca sprovode dva običaja koji donose sreću.

Prvi običaj je da svaki vernik tri puta iznese smeće iz kuće. Smatralo se da se na taj način iz doma izbacuju bolesti i negativna energija.

Drugi običaj odnosi se na devojke koje žele da pronađu ljubav i stupe u brak. Veruje se da bi tog jutra trebalo da naprave venčić od cveća i puste ga niz reku ili potok. Po predanju, do kraja godine one će upoznati osobu sa kojom će započeti zajednički život.

Autor: S.M.