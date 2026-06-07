Na današnji praznik nebo se otvara: Posvećen je Svetom Jovanu Krstitelju i nosi ove običaje

Sveti Jovan Krstitelj spada među najpoštovanije svece. Njegov dan proslavlja se više puta u crkvenom kalendaru svake godine. Poznat je kao veliki prorok koji je najavio dolazak Isusa Hrista i koji je stradao za veru užasnom smrti dostojnom mučenika.

Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja obeležava se 25. maja po crkvenom, a 7. juna po gregorijanskom kalendaru.

Kako nam govori narodno predanje, na današnji dan nebo se otvara i duše umrlih odlaze u na večni počinak u raj. A kada padne veče, pogledajte u nebo i tačno u ponoć zamisliti tri želje i one će se ostvariti u budućnosti, glasi verovanje.

Naročito je rasprostranjeno verovanje da se na ovaj praznik ne diraju noževi, niti drugi oštri predmeti kako se ne bi povređivale rane nevino stradalog svetitelja.

Ovo nije jedini praznik posvećen Svetom Jovanu Krstitelju, te budući da spada u najpoštovanije svece, njegov dan proslavlja se više puta u toku godine. Kod Srba praznik Svetog Jovana obeležava se 20. januara, dan njegovog rođenja obeležava se 7. jula, a dan smrti 29. avgusta kao praznik Usekovanje.

Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja obeležava se 25. maja po crkvenom, a 7. juna po gregorijanskom kalendaru.

Autor: Marija Radić