Danas počinje Petrovski post i traje duže od mesec dana! Prate ga STROGA PRAVILA: Riba je dozvoljena samo OVIM DANIMA

Danas počinje Petrovski post i traje do Petrovdana, 12. jula.

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi i obeležava praznik posvećen apostolima Petru i Pavlu. Danas počinje Petrovski post koji traje do Petrovdana, 12. jula.

Ovaj post je ustanovljen u čast njihovog misionarskog rada i stradanja, a završava se 12. jula, na Petrovdan, praznik koji se u crkvenom i narodnom kalendaru smatra granicom između proleća i jeseni. Za vreme trajanja posta Svetih Apostola ne jede se meso, beli mrs i jaja.

Riba, vino i ulje se jedu svaki dan osim, naravno, srede i petka koji se poste “na vodi”. Dan uoči Petrovdana se takođe strogo posti, osim ako padne u subotu ili nedelju, kada je dozvoljena upotreba ulja.

Na dan Rođenja Svetog Jovana Krstitelja jedemo ribu, iako padne u sredu ili petak. Ukoliko Petrovdan padne u sredu ili petak, tog dana ne mrsimo već jedemo ribu, vino i ulje.

Svrha posta, kako kažu pravila vere, ne može se postići samo uzdržavanjem od mrsne hrane, već i uzdržavanjem od loših misli, reči i dela. Petrovdanski post naziva se još i Petrovski, kao i Apostolski, počinje prvog ponedeljka posle Duhovske nedelje i traje do praznika Svetih apostola Petra i Pavla.

Početak Petrovskog posta je pokretan, jer zavisi od Vaskrsa, a završetak je nepokretan. Zbog zavisnosti početka ovog posta o Vaskrsu, Apostolski post najkraće može da traje jednu nedelju i jedan dan, a najduže šest nedelja.

U toku ovog posta ponedeljak, sreda i petak se poste na vodi. Utorak i četvrtak se poste na ulju, dok su subota i nedelja na ribi.

Autor: S.M.