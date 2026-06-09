Sutra praznujemo veliku svetiteljku i čudotvorku: Žene treba da ispoštuju ovaj običaj

Srpska pravoslavna crkva i vernici u sredu proslavlja Svetu mučenicu Elikonidu, svetiteljku čije je stradanje u 3. veku ostalo upamćeno po neverovatnim čudima, dostojanstvu i veri koja je pobedila silu rimske imperije.

Ko je bila Sveta mučenica Elikonida?

Sveta mučenica Elikonida rođena je u Solunu, i vaspitana u blagočešću hrišćanskom. U vreme careva Gordijana i Filipa ona pređe u Korint, gde veleglasno i bez straha izobliči sve one koji prinošahu žrtve idolima.

"Čini što ti je volja, ja sam sluškinja Hristova"

Kada je rimski načelnik Perinije savetovaše da prinese žrtvu idolu Eskulapu, Hristova mučenica mu ponosno reče: "Čuj me, ja sam sluškinja Hristova, a ko je Eskulap, ne znam. Čini što ti volja".

Zbog ovih reči, Elikonida bi izvedena na sud i stavljena na strašne muke koje su, na zaprepašćenje dželata, pratila velika znamenja:

Kada su je bacili u buktinsku vatru, iz njenog čistog tela izli se mnoga krv koja je pogasila oganj, a svetiteljka osta potpuno nepovređena.

Bačena je pred izgladnele lavove, ali divlje zveri je se ne dodirnuše, već počeše krotko da se umiljavaju oko nje.Kada su je pustili u hram misleći da je konačno popustila i da će prineti žrtvu, ona je svojom rukom polupala paganske idole, što je strašno razgnevilo njenog mučitelja.

Dok je posle svega ležala sva ranjava u mračnoj tamnici, dogodilo se najveće čudo. Javio joj se sam Gospod Isus Hristos sa arhangelima Mihailom i Gavrilom, potpuno joj iscelio rane, utešio je i ukrepio njen duh za poslednji podvig.

Glas sa neba i venac slave

Najzad, Elikonida bi izvedena na gubilište da bude posečena mačem. Pre nego što je dželat podigao oružje, svetiteljka uzdiže ruke svoje u visinu i uputi poslednju molitvu Bogu, tražeći da je primi i pridruži ovcama Svojim u ogradi nebeskoj.

Kada je završila molitvu, pred svima se začu glas sa neba: "Priđi, kreći, gotov je za tebe i venac i presto!"U tom trenutku primila je venac večne slave od Gospoda, kome se iz čiste ljubavi žrtvovala kao nevino jagnje.

Narodni običaj iz južne Srbije: Ritual sa vencima koji čuva dom

Spomen na hrabru Svetu Elikonidu duboko je ukorenjen u našoj tradiciji, a u selima u južnoj Srbiji i danas se čuva jedan prelep narodni običaj.

Na sutrašnji dan, žene i devojke rano ujutru odlaze u prirodu kako bi nabrale sveže poljsko cveće i lovor. Od njih pažljivo pletu vence, jer se u narodu od davnina veruje da će im ovaj ritual obezbediti dobro zdravlje, život ispunjen radošću i zdravo potomstvo.

Kada se venac isplete, unosi se u kuću i postavlja na istaknuto mesto (obično pored ikone), gde se pažljivo čuva narednih sedam dana kao zaštitnik doma i porodice.

Autor: Marija Radić