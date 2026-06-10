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Naučnici pronašli DNK mamuta starog 700.000 godina: Detalji praistorije otkriveni zahvaljujući izmetu veverice

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com/JuliusH ||

Naučnici su otkrili širok spektar DNK životinja iz praistorije, među kojima je i mamut star između 700.000 i 3.000 godina, u izmetu veverice očuvanom u permafrostu, odnosno zaleđenoj steni u Jukonu na severozapadu Kanade, navodi se u studiji kanadskog Univerziteta Makmaster.

Tajler Marči, glavni autor studije koja je objavljena u utorak u časopisu "Nature Communications", izjavio je da istraživanje veveričjeg izmeta, iako izgleda manje "privlačno" od istraživanja kljova mamuta, daje "spektakularnu" količinu informacija i time dokazuje da je izmet potcenjeni način da se sazna više o dalekoj prošlosti naše planete, prenosi danas "Figaro".

Pored DNK vunastih mamuta, naučnici su otkrili i genetski materijal vukova, bizona, konja, geparda i stotina biljaka.

Arkitičke kopnene veverice su aktivne samo četiri meseca u godini, dok ostatak vremena provode u hibernaciji.

"Tokom ovog kratkog perioda budnosti, one moraju da izađu napolje i jedu koliko god mogu", objašnjava Marči.

Veverice pune svoje jazbine orasima, semenkama, lišćem, kostima, krznom i svim ostalim što mogu da pronađu, ali je s vremenom podizanje permafrosta trajno zapečatilo neke od jazbina i tako stvorilo savršeno očuvanu vremensku kapsulu.

Tako su istraživači pronašli i slatku malu kopnenu vevericu koja je bila zamrznuta u "savršenom stanju".

"Zaspala je i nikada se nije probudila. Otkrivena je tek kada je paleontolog slučajno prolazio", rekao je Marči.

Naučnici su rekonstruisali 18 mitohondrijalnih genoma, uključujući i šest vunastih mamuta koji su živeli u različitim periodima, koji se prenose isključivo preko majke i omogućavaju istraživačima da prate poreklo predaka.

"Ovo podrazumeva sastavljanje fragmenata DNK, poput delova slagalice, korišćenjem računara", izjavio je autor.

Kolosal, američka biotehnološka kompanija, nedavno je najavila plan da oživi vunastog mamuta koji je izumro pre oko 4.000 godina, a kompanija će moći da koristi genetske podatke kanadskog tima stručnjaka koji će biti javno dostupni.

"Oni imaju toliko DNK na raspolaganju, cele genome iz različitih organizama. Naši nalazi će sigurno biti samo kap u moru", rekao je Marči, koji je istakao da ne radi za kompaniju.

Marči je otkrio da njegov tim trenutno radi na drugoj studiji, koja opisuje šta pronađeni DNK otkriva o evoluciji vunastog mamuta, bez više detalja.

"Ne mogu da verujem da smo uspeli da dobijemo takve informacije iz veverčijeg izmeta", rekao je on.

Autor: Marija Radić

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