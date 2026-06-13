Srbi ga stavljaju u zamrzivač, a tako se pretvara u OTROV: Evo kako da sačuvate popularnu namirnicu

Mnogi veruju da će zamrzavanjem crnog luka sačuvati njegov kvalitet i produžiti rok trajanja, ali stručnjaci upozoravaju da takav način skladištenja može značajno promeniti njegovu strukturu, ukus i upotrebnu vrednost.

Crni luk sadrži veliku količinu vode, zbog čega tokom zamrzavanja dolazi do promene njegove unutrašnje strukture. Nakon odmrzavanja često postaje mekan, kašast i gubi karakterističnu hrskavost.

Osim toga, poznat je po tome što lako upija i prenosi mirise, pa može uticati na aromu drugih namirnica koje se nalaze u zamrzivaču, ali i sam preuzeti njihove mirise.

Najčešće greške pri čuvanju

Jedna od najvećih zabluda jeste da luk treba držati u frižideru kako bi duže trajao. U zatvorenim i vlažnim uslovima mnogo brže dolazi do omekšavanja, truljenja i razvoja plesni.

Takođe, nije preporučljivo čuvati ga u plastičnim kesama jer one zadržavaju vlagu i sprečavaju cirkulaciju vazduha.

U situacijama kada nemate dovoljno prostora ili želite da sačuvate već iseckan luk, postoji način da to uradite pravilno.

Luk prvo sitno iseckajte, zatim ga kratko propržite na malo ulja dok ne postane staklast. Nakon hlađenja spakujte ga u hermetički zatvorene kese ili posude i tek tada odložite u zamrzivač.

Na ovaj način biće spreman za upotrebu u čorbama, sosovima i varivima.

Gde je najbolje mesto za čuvanje luka?

Crni luk najduže ostaje svež na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu. Idealno je da bude smešten u papirnoj kesi, mrežastoj korpi ili gajbici koja omogućava cirkulaciju vazduha.

Špajz, ostava ili tamnija kuhinjska polica daleko od direktnog sunca mnogo su bolji izbor od frižidera ili zamrzivača.

Kako prepoznati da luk više nije dobar?

Luk koji je postao mekan, ima neprijatan miris ili tamne i vlažne fleke na ljusci najverovatnije je počeo da propada.

Ukoliko primetite znakove truljenja ili plesni, najbolje je da ga ne koristite, čak ni nakon termičke obrade.

Nikada ga ne držite pored krompira

Malo ljudi zna da crni luk i krompir nisu dobri „susjedi“. Luk oslobađa gasove koji mogu da ubrzaju klijanje krompira, dok krompir povećava vlažnost u prostoru, što dodatno utiče na propadanje luka.

Zbog toga je najbolje da ih čuvate odvojeno, na različitim mestima u ostavi.

Pravilno skladištenje često je važnije od samog hlađenja. Kada se čuva na odgovarajući način, crni luk može ostati svež i upotrebljiv nedeljama, pa čak i mesecima, bez potrebe za zamrzavanjem.

Autor: D.Bošković