Građevinski radnici ISKOPALI TENK VERMAHTA iz Drugog svetskog rata: Nesvakidašnji slučaj u Nemačkoj

Tokom građevinskih radova na vojnom aerodromu Nordholc u severnoj Nemačkoj radnici su slučajno otkrili gotovo potpuno očuvan tenk iz perioda Drugog svetskog rata, za koji se veruje da je pripadao nemačkoj vojsci (Vermaht), prenosi Bild.

Reč je o oklopnom vozilu tipa "StuG III", teškom oko 29 tona, koje je, prema procenama stručnjaka, bilo zakopano u pesku oko 80 godina.

Prvi trag otkrića bio je deo metala koji je virio iz zemlje, nakon čega je u potpunosti otkriven tenk.

Stručnjaci ocenjuju da je nalaz izuzetno dobro očuvan, s obzirom na starost, a na pojedinim delovima se i dalje mogu uočiti ostaci originalne kamuflažne boje.

Pretpostavlja se da je nakon 1945. godine tenk zajedno sa drugim ratnim ostacima zakopan na toj lokaciji.

Prema navodima nemačkih vojnih i arheoloških institucija, oklopno vozilo će biti prebačeno u Muzej tenkova u Minsteru, gde će biti konzervirano, a kasnije i prikazano javnosti u okviru izložbe u Vojnomistorijskom muzeju Bundesvera u Drezdenu.

Stručnjaci navode da ovaj nalaz pruža uvid u poslednje faze Drugog svetskog rata u severozapadnoj Nemačkoj, gde su se i dalje vodile žestoke borbe, a nepotrebna vojna oprema je često odlagana ili zakopavana direktno na licu mesta.

Autor: Marija Radić