Kad krene leto, PAZITE SE ovih kritičnih datuma: Biće haos

Numerolozi i astrolozi tvrde da leto 2026. donosi nekoliko datuma tokom kojih ćete se potencijalno suočiti sa izazovima, neočekivanim preokretima i mogućim komplikacijama. Najviše pažnje privlače dani koji se tradicionalno povezuju sa karmičkim lekcijama i nestabilnom energijom.

Iako se leto najčešće povezuje sa odmorom, putovanjima i bezbrižnim trenucima, numerolozi upozoravaju da bi pojedini datumi tokom 2026. mogli doneti više izazova nego što se očekuje. Prema njihovim tumačenjima, određeni dani nose energiju povezanu sa preprekama, nesporazumima i neočekivanim preokretima, zbog čega se savetuje dodatni oprez pri donošenju važnih odluka.

Godina 2026. u numerologiji označava broj jedan (kada saberete sve cifre dobijete broj 10, a zbir cifara broja 10 je 1), simbol novih početaka, samostalnosti i odlučnosti. Takva energija povezuje se sa novim počecima i željom za delovanjem.

„Broj jedan predstavlja most između starog i novog. To je simbol prelaza, obnove i početka novog životnog ciklusa", rekla je evoluciona astrološkinja i bivša NASA naučnica Džil Braun, osnivačica kompanije Eight Stars Co., za Vog.

Posebno se izdvajaju 13, 14, 16. i 19. dan u mesecu. U numerološkim tumačenjima ti se brojevi povezuju sa karmičkim lekcijama koje mogu doneti dodatne prepreke ili izazove. Smatra se da su tada češći problemi u komunikaciji, promene planova i napetosti u međuljudskim odnosima.

Trinaesti dan u mesecu vezuje se za teme rada, discipline i odgovornosti, pa se smatra da tada uspeh zahteva više truda i strpljenja nego inače. Traženje prečica i jednostavnih rešenja moglo bi da stvori dodatne poteškoće. Četrnaesti u mesecu opisuje se kao datum promenljive i nepredvidive energije. Moguće su iznenadne promene planova, a naglasak je na prilagodljivosti i umerenosti. Impulsivni potezi, preterano trošenje ili burne reakcije mogli bi da vam nanesu više štete nego koristi.

Šesnaesti dan u mesecu povezuje se sa međuljudskim odnosima i pitanjima ega. Veruje se da tada lakše dolazi do nesporazuma, sukoba i otvaranja starih emocionalnih rana. Zbog toga se savetuje opreznija komunikacija i izbegavanje donošenja važnih odluka koje se tiču ljubavi i bliskih odnosa.

Devetnaesti u mesecu veže se za teme moći, autoriteta i lične odgovornosti. Tog dana pojedinci bi mogli da budu suočeni sa situacijama koje zahtevaju veću samostalnost i zrelost. Poseban naglasak stavlja se na moralno ponašanje i izbegavanje nametanja sopstvene volje i mišljenja drugima, prenosi Astrologyjuno.

Pažnju privlače i dani povezani sa brojem osam, poput 8, 17. i 26. u mesecu. Takvi datumi tradicionalno se dovode u vezu sa pitanjima moći, odgovornosti i finansija, pa ih neki numerolozi smatraju osetljivim za velike investicije, potpisivanje važnih ugovora ili pokretanje novih partnerstava. Slična upozorenja dolaze i iz astroloških krugova. Jul i avgust opisuju se kao meseci pojačanih turbulencija, a početak jula, kao i veći deo avgusta, mogli bi da budu obeleženi iznenadnim preokretima, napetostima i izlaskom na videlo dugo skrivenih tajni.

Energija broja jedan podstiče hrabrost, odlučnost i preuzimanje inicijative, ali istovremeno može da pojača impulsivnost i sklonost brzopletim odlukama. Zbog toga numerolozi savetuju da se tokom takvih godina naglasak stavi na promišljeno delovanje i pažljivo planiranje važnih koraka.

Autor: Marija Radić