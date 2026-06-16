Danas je Sveti mučenik Lukilijan: Vernici, pomolite se i zamislite želju uz ove reči

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog mučenika Lukilijana.

Njegovo preobraćanje u hrišćanstvo izazvalo je veliko uzbuđenje među onima koji nisu verovali u Boga u Nikomidiji.

Pošto se nije hteo odreći svoje nove vere, on je izveden na sud, gde su ga isprebijanog prebacili u tamnicu.

Prema verovanju on se obradovao mladićima i zajedno su provodili vreme u u razgovorima i molitvama.

Kada su ih izveli iz tamnice, mučili su ih, a potom i poslali u Vizantiju, gde su mladići ubijeni, a Lukilijan je tada razapet na krst od Jevreja. Celo telu mu je izbodeno ekserima, a devica Paula je potom uzela njegovo telo i sahranila ga časno.

Za to je naknadno optužena na smrtnu kaznu, a prema verovanju, primila je od Boga dva venca: venac devstva i venac mučeništva.

Danas se izgovara tropar, kratka crkvena pesma posvećena ovom prazniku:

– Mučenici Tvoji Gospode, u stradanju svome su primili nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobediše, a razoriše i nemoćnu drskost demona: NJihovim molitvama spasi duše naše.

Autor: Pink.rs