Sutra je Ivanjdan: Stari običaji kažu da ovo treba okačiti na vrata, a devojke imaju važan ritual

Jedan od najlepših i najmističnijih letnjih praznika u srpskoj tradiciji obeležava se 7. jula i poznat je kao Ivanjdan.

Posvećen rođenju Svetog Jovana Krstitelja, ovaj praznik vekovima zauzima posebno mesto u narodnom kalendaru, spajajući hrišćansku simboliku sa mnogo starijim verovanjima vezanim za prirodu, sunce, vodu i lekovito bilje.

Iako je u crkvenom smislu reč o velikom prazniku, Ivanjdan je u narodu oduvek bio više od toga - dan kada se priroda posmatra kao živa sila, a biljke, voda i sunce dobijaju gotovo magijska svojstva.

Pletenje ivanjskih venčića - simbol zaštite i blagostanja

Jedan od najprepoznatljivijih običaja jeste pletenje venčića od ivanjskog cveća, kantariona i raznih poljskih biljaka. Ti venčići se potom kače na vrata kuća, kapije, štale i pomoćne objekte, verujući da čuvaju dom od nesreće i donose napredak tokom cele godine.

Krug venčića simbolizuje večnost, celovitost i vrhunac letnjeg ciklusa, dok se biljke u njemu smatraju posebno moćnim upravo zato što su ubrale u najjačem periodu prirode.

Bilje sa Ivanjdana i verovanje u njegovu snagu

Prema narodnom predanju, lekovite biljke ubrane na Ivanjdan imaju najveću snagu tokom godine. Zbog toga su žene u zoru odlazile na livade i brale kantarion, hajdučku travu, nanu i majčinu dušicu, koje su potom sušene i čuvane za čajeve i prirodne lekove.

Kantarion se i danas u narodu često naziva “travom Svetog Jovana”, upravo zbog tog duboko ukorenjenog verovanja u njegovu posebnu moć.

Običaji vezani za sunce, vodu i početak dana

Na Ivanjdan se verovalo da treba ustati pre zore i “prevariti sunce”, kako bi osoba bila zdrava, vredna i uspešna tokom cele godine. U pojedinim krajevima postojalo je i verovanje da sunce tog jutra “igra” na izlasku, što se smatralo posebnim znakom.

Voda je takođe imala važnu ulogu - ljudi su se kupali u rekama, potocima i izvorima, verujući da će ih to očistiti od bolesti i doneti im snagu i zaštitu.

Ivanjske vatre i devojčka gatanja

U nekim krajevima palile su se ivanjske vatre oko kojih se okupljala omladina. Preskakanje plamena simbolizovalo je pročišćenje, zdravlje i zaštitu od zlih sila, a koreni ovog običaja se, prema etnolozima, vezuju za drevne slovenske obrede posvećene suncu.

Ivanjdan je bio posebno važan i za neudate devojke. One su stavljale ivanjsko cveće pod jastuk kako bi usnele budućeg muža, dok su kroz venčiće gledale momke koji im se dopadaju, verujući da će se upravo za njih i udati.

Šta se na Ivanjdan nije radilo

Narodna tradicija propisivala je i određene zabrane. Tog dana se nije pozajmljivao novac, izbegavali su se teški fizički poslovi, a smatralo se da svađe i ružne reči mogu doneti neslogu tokom cele godine.

Zbog spoja hrišćanske vere i drevnih narodnih običaja, Ivanjdan i danas ostaje jedan od najživopisnijih praznika u srpskoj tradiciji, koji se i dalje poštuje i prenosi kao važan deo kulturnog identiteta.

Autor: S.M.