DALAJ-LAMA PROSLAVIO 91. ROĐENDAN: Mogao bih da doživim 130 godina

U indijskom regionu Ladak održana je svečana proslava 91. rođendana Dalaj-Lame, na kojoj se, prema saopštenju organizatora, okupilo oko 25.000 ljudi. Duhovni vođa Tibeta iskoristio je priliku da govori o značaju saosećanja, duhovne prakse i "treninga uma", ističući da je osnova njegovog učenja težnja ka unutrašnjem miru i dobroti.

Postoje ljudi na svetu koji nemaju duhovna verovanja. Kada sam bio u Kini 1954-55, Mao Cedung mi je rekao da je religija poput opijuma. Međutim, praktikovanje Dharme nije samo umilostivljavanje božanstava i izgovaranje molitava. U stvari se radi o transformaciji uma i okretanju uma ka praktikovanju vrline. Značaj praktikovanja Dharme je u tome da imate smiren um, da trenirate um - poručio je Dalaj-Lama.

Istakao je da je budističko učenje "blago koje donosi sreću i dobrobit svima", te da je ključno njegovo očuvanje i širenje u svetu.

Imam 91 godinu, ali prema indikacijama u mojim snovima, čini se da bih mogao da doživim 130 godina. Zato se nadam da ću moći da pomognem kineskom narodu kroz Budino učenje, a takođe i da pomognem ljudima širom sveta da vode dobar, pozitivan život. To je ono čemu težim - istakao je on.

Proslava je održana na prostoru Ševacel u Lehu, gde su okupljeni dočekali Dalaj-Lamu tradicionalnim budističkim obredima, plesovima i muzikom. Tokom ceremonije upaljena je ritualna lampa, a predstavnici Ladaka i tibetanske dijaspore uručili su mu simbole Bude i rođendansku tortu.

Događaju su prisustvovali predstavnici tibetanske vlade u egzilu, lokalne administracije Ladaka i brojni gosti. Organizatori su istakli da je proslava deo "Godine saosećanja", kojom se širom sveta promovišu poruke mira, međureligijske harmonije i očuvanja kulture Tibeta.

Autor: D.S.