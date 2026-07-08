Evo zašto su kuće u Grčkoj bele i plave: Razlozi će vas šokirati

Karakteristične kuće u beloj i plavoj boji zaštitni su znak bajkovitih grčkih destinacija, kao što su Mikonos i Santorini, ali da li znate šta karakteristične boje vedrog neba i mora simbolizuju?

Boje grčkih ostrvskih kuća nastale su iz praktičnih razloga.

Kamen dostupan na mestima kao što su Mikonos, Paros i Naksos imao je jedan nedostatak - tamniju, zemljanu boju, koja je privlačila sunce i život u kućama činila neizdrživim zbog visokih temperatura iako im je more bilo na dohvat ruke naročito na plažama nestvarnog ostrva Tasos.

Kako bi se rashladili, Grci su obojili kamen u belo, a vremenom je to postalo deo tradicije. Baš kao i bela, i plava ima svoje "zašto i zato".

Grčki ribari i pomorci bojili su vrata i prozore bojom koja im je ostala od bojenja broda, a plava je zbog svog sastava bila najdostupnija.

Karakteristična plava boja bila je napravljena od mešavine kreča i sredstva za čišćenje, jedne vrste plavog talka koja je većini bila dostupna.

Lepe boje domova na grčkim ostrvima postale su obavezne tokom 60-ih godina prošlog veka.

Aktuelni režim u Grčkoj smatrao je da će prepoznatljive boje podstaći patriotizam, a uskoro je i donesen zakon kojim se nalaže bojenje kuća na grčkim ostrvima u plavo i belo. Iako su danas propisi blaži, boje grčkih ostrva privlače turiste, pa se tradicija i zbog toga nastavila.

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Autor: Marija Radić