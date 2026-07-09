Princeza Dajana pred smrt otkrila istinu: Kamila nije uništila moj brak sa Čarlsom

Decenijama se verovalo da je veza tadašnjeg princa Čarlsa sa Kamilom Parker Bouls bila presudan razlog raspada njegovog braka sa princezom Dajanom. Međutim, prema tvrdnjama kraljevske biografkinje Ingrid Sjuard, sama Dajana je neposredno pred smrt iznela potpuno drugačije viđenje cele priče.

Pet tragičnih smrti koje su zauvek promenile britansku kraljevsku porodicu

Sjuard, koja je godinama pratila britansku kraljevsku porodicu i bila u bliskom kontaktu sa princezom od Velsa, ispričala je da joj je princeza Dajana nekoliko nedelja pre tragične pogibije 1997. godine poverila da Kamilu nije smatrala glavnim krivcem za propast svog braka.

Prema njenim rečima, Dajana joj je tada rekla: „Nije Kamila uništila naš brak. Uništili su ga ljudi oko Čarlsa.“ Biografkinja priznaje da ni danas nije u potpunosti sigurna na koga je princeza konkretno mislila, ali smatra da je tom izjavom želela da ukaže na veliki uticaj kraljevskog okruženja i dvora na njihov odnos.

Sjuard je podsetila i da je Dajanin otac svojevremeno govorio koliko život unutar kraljevskog domaćinstva može biti komplikovan, zbog čega veruje da određene kritike koje je kasnije izneo princ Hari na račun kraljevske institucije imaju svoje uporište.

Kako prenosi Yahoo, Ingrid Sjuard je ove detalje iznela gostujući u podkastu A Right Royal Podcast, gde je govorila o odnosima unutar kraljevske porodice i povukla paralelu između iskustava princeze Dajane i njenog mlađeg sina, princa Harija.

Brak Čarlsa i Dajane sklopljen je 1981. godine, kada je ona imala svega 20, a on 32 godine. Tokom braka dobili su sinove, prinčeve Vilijama i Harija, ali su se odnosi vremenom pogoršali. Čarls je obnovio vezu sa Kamilom Parker Bouls, dok su mediji kasnije izveštavali i o Dajaninim vanbračnim vezama.

Par se zvanično razdvojio 1992. godine, a razvod je okončan 1996. Devet godina kasnije Čarls se oženio Kamilom, koja danas nosi titulu kraljice supruge.

Jedna od najpoznatijih Dajaninih izjava ostala je zabeležena u čuvenom intervjuu za BBC iz 1995. godine, kada je rekla: „U ovom braku bilo nas je troje, pa je bilo malo previše gužve.“

Ipak, prema rečima Ingrid Sjuard, uprkos svim problemima, princeza Dajana nikada nije želela razvod. Navela je da joj je Dajana više puta govorila kako joj je najveća želja bila da sačuva brak, što je, prema svedočenju njene nekadašnje dadilje Meri Klark, ponavljala sve do poslednjih dana života.

Autor: D.B.