SUTRA JE PETROVDAN: Ovo su narodni običaji koje treba ispoštovati

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 12. jula obeležavaju Petrovdan, dan koji je posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Ovim praznikom završava se Petrovdanski post i završava se svetim pričešćem.

Narodni običaji uoči Petrovdana

Uoči praznika, postoji običaj da se ubere po jedan cvet za svakog člana domaćinstva. Cveće se pobode u zemlju, a ujutru se gleda kakvo je:

Ako stoji uspravno – ukućanin će biti zdrav.

Ako je klonulo – moguće je da će biti bolešljiv.

Takođe, običaj nalaže da se na ovaj dan pale lile – velike vatre koje simbolično prizivaju sreću i blagostanje.

Žene na Petrovdan mese poseban kolač od jabuka koji se naziva Petrovača, a u pravljenju učestvuju i deca, pa mnoge majke ovaj običaj smatraju jednim od najlepših porodičnih trenutaka.

Veruje se da sveti Petar drži ključeve od raja i da je postavio kovača na Mesec da ga okuje i sačuva za ljude. Mlečni put se naziva i "nebeska slama", a sazvežđe Labuda "nebeski krst" – oba pripadaju svetom Petru u narodnom predanju.

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Autor: Marija Radić