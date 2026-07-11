Skandal na svadbi kod Kragujevca! Kum ustao da nazdravi, pa iz džepa uzeo požutelu kovertu: Gosti zanemeli, mlada briznula u plač...

Na svadbi kod Kragujevca došlo je do skandala kada je kum otkrio tajnu iz prošlosti mladoženje, ostavljajući sve goste u šoku.

Ono što je trebalo da bude najlepši dan u životu jednog mladog para iz okoline Kragujevca pretvorilo se u pravu porodičnu dramu o kojoj se i nekoliko dana kasnije priča po celom kraju.

Prema rečima jednog od gostiju, slavlje je od početka teklo kao iz bajke. Mladenci nasmejani, muzika nije prestajala da svira, sala puna, a atmosfera dovedena do usijanja već posle prvog kola.

A onda je usledio trenutak koji niko nije mogao ni da nasluti.

Kada je došlo vreme za zdravicu, kum je uzeo mikrofon. Gosti su očekivali nekoliko emotivnih rečenica i poneku šalu na račun mladoženje. Međutim, umesto toga, izvadio je iz unutrašnjeg džepa sakoa požutelu kovertu.

- Brate, rekao si da će ovo zauvek ostati među nama, ali danas više ne mogu da ćutim - izgovorio je navodno pred više od 200 zvanica.

U sali je nastao muk.

Mladoženja je u trenutku promenio izraz lica, dok je mlada zbunjeno gledala čas u supruga, čas u kuma.

Kako tvrdi jedan od prisutnih gostiju, u koverti se nalazilo pismo koje je mladoženja napisao pre nekoliko godina, navodno u trenutku kada je planirao da napusti Srbiju bez ikome da kaže. U njemu je, između ostalog, pisalo da ne veruje da će se ikada oženiti i da nije siguran da je spreman za porodični život.

- Rekao je da će spaliti to pismo kada pronađe pravu osobu. Ja sam ga sačuvao da ga jednog dana zajedno pročitamo i nasmejemo se. Nisam mislio da će ovako ispasti - pokušao je kum da objasni situaciju.

Ali bilo je kasno.

Mlada je ustala od stola, vidno potresena, i izašla iz sale u pratnji svoje kume. Gosti su ostali potpuno zbunjeni, dok je muzika prestala da svira.

Tada se umešala i svekrva.

Vidno uznemirena, prišla je kumu i pred svima mu poručila da je "uništio ono što se gradi godinama zbog pet minuta pažnje".

- Ljudi nisu znali da li da nastave da jedu ili da krenu kući. Nikada nisam video da na svadbi odjednom nastane tolika tišina - ispričao je jedan od gostiju.

Posle gotovo dvadeset minuta razgovora iza zatvorenih vrata restorana, mladenci su se vratili u salu držeći se za ruke. Mladoženja je uzeo mikrofon i kratko rekao:

- Prošlost postoji da nas nečemu nauči, a ne da nam pokvari budućnost.

Sala je potom eruptirala u aplauz, muzika je ponovo zasvirala, ali mnogi tvrde da se atmosfera više nikada nije vratila na onu s početka večeri.

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Autor: Marija Radić