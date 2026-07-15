Skandal u Meti: Veštačka inteligencija zagorčala život radnicima

Pokrenuta je tužba protiv kompanije Meta jer je, naime, AI korišćen za otpuštanje porodilja i zaposlenih sa invaliditetom.

Grupa zaposlenih u kompaniji Meta podnela je tužbu saveznom sudu u Kaliforniji, tvrdeći da je kompanija koristila alate veštačke inteligencije (AI) za izbor radnika za otpuštanje, pri čemu su među pogođenima bili zaposleni na porodiljskom i medicinskom odsustvu, kao i osobe sa invaliditetom.

U tužbi, koju je podnelo 26 zaposlenih, navedeno je da je Meta tokom smanjenja broja zaposlenih za oko 8.000 ranije ove godine koristila interne AI sisteme za ocenjivanje, rangiranje i odabir radnika za otpuštanje, piše Gardijan.

Prema navodima tužilaca, sistemi su pratili radni učinak i aktivnosti zaposlenih, zbog čega su osobe na porodiljskom ili medicinskom odsustvu, kao i zaposleni sa invaliditetom, bili u nepovoljnijem položaju.

Prema rečima bivših zaposlenih, Meta je koristila više internih AI sistema za ocenjivanje i rangiranje zaposlenih, uključujući veliki jezički model "MetaMate", kao i druge alate koji su pratili produktivnost i korišćenje AI tehnologija.

U tužbi se navodi da su zaposleni koji su koristili zakonom zaštićena odsustva češće birani za otpuštanje, jer sistemi veštačke inteligencije nisu uzimali u obzir vreme koje su proveli van posla.

Autor: S.M.