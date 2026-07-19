Nakon Facebooka, korisnici prijavljuju poteškoće i u radu Instagram aplikacije

Samo nekoliko sati nakon što je društvena mreža Facebook zabeležila globalne probleme u radu, korisnici širom sveta počeli su masovno da prijavljuju poteškoće i sa funkcionisanjem Instagrama.
Najčešći problemi
Korisnici prijavljuju različite vrste tehničkih smetnji koje otežavaju ili potpuno onemogućavaju korišćenje ove platforme:
Nemogućnost objavljivanja: Najviše izveštaja odnosi se na nemogućnost objavljivanja "storija" i novih postova.
Pristup nalogu: Pojedini korisnici navode da ne mogu uopšte da pristupe početnoj stranici Instagrama.
Fokus na aplikaciji: Prema dostupnim izveštajima, većina problema je koncentrisana na samu mobilnu aplikaciju, dok je web verzija nešto manje pogođena.
Direktne poruke: Takođe je zabeleženo da je funkcionalnost direktnih poruka ograničena, a sadržaj se često ne učitava pravilno.
Zabeležen je nagli porast prijava, čime je potvrđen globalni karakter problema sa pristupom i korišćenjem Instagram platforme.
Autor: D.S.