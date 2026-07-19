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Nakon Facebooka, korisnici prijavljuju poteškoće i u radu Instagram aplikacije

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Samo nekoliko sati nakon što je društvena mreža Facebook zabeležila globalne probleme u radu, korisnici širom sveta počeli su masovno da prijavljuju poteškoće i sa funkcionisanjem Instagrama.

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Najčešći problemi

Korisnici prijavljuju različite vrste tehničkih smetnji koje otežavaju ili potpuno onemogućavaju korišćenje ove platforme:

Nemogućnost objavljivanja: Najviše izveštaja odnosi se na nemogućnost objavljivanja "storija" i novih postova.

Pristup nalogu: Pojedini korisnici navode da ne mogu uopšte da pristupe početnoj stranici Instagrama.

Fokus na aplikaciji: Prema dostupnim izveštajima, većina problema je koncentrisana na samu mobilnu aplikaciju, dok je web verzija nešto manje pogođena.

Direktne poruke: Takođe je zabeleženo da je funkcionalnost direktnih poruka ograničena, a sadržaj se često ne učitava pravilno.

Zabeležen je nagli porast prijava, čime je potvrđen globalni karakter problema sa pristupom i korišćenjem Instagram platforme.

Autor: D.S.

#Društvene mreže

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