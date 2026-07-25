Smršala 226 kilograma, pa otišla pod nož: Imala je 6 kg kože viška, evo kako danas izgleda (FOTO)

Temi Slejton nekada je imala oko 330 kilograma, a nakon neverovatnog mršavljenja podvrgla se osmočasovnoj operaciji uklanjanja viška kože.

Temi Slejton, zvezda rijalitija „Sestre od 500 kilograma“, godinama je pred kamerama vodila tešku borbu sa gojaznošću. Nekada je imala oko 330 kilograma i nije mogla samostalno da stigne ni do poštanskog sandučeta, a danas ponosno pokazuje rezultate neverovatne transformacije.

Nakon što je izgubila više od 226 kilograma, Temi je otišla na još jednu zahtevnu operaciju. Hirurzi su joj tokom osmočasovnog zahvata uklonili gotovo sedam kilograma viška kože sa brade, ruku i donjeg dela stomaka.



Rezultate je pokazala na TikToku, gde je objavila niz fotografija nastalih posle operacije. Na jednoj od njih pozirala je u uskom crnom vešu za oblikovanje tela, dok se na drugoj pojavila u farmerkama i žutom topu, sa širokim osmehom i podignuta dva prsta.

#1000lbSisters star Tammy Slaton is showing off her hard work. 💪 Learn more about her ongoing weight loss journey: https://t.co/JayyH9fTxj pic.twitter.com/m8HxxzLw5i — E! News (@enews) 19. октобар 2023.

Njeno novo izdanje izazvalo je brojne reakcije. Pratioci koji su godinama posmatrali njenu borbu poručili su joj da izgleda neverovatno, ali i da ih je njen napredak dirnuo do suza. Mnogi su istakli da je Temina transformacija mnogo više od fizičke promene, jer je uspela da povrati pokretljivost i samostalnost koje su joj godinama bile uskraćene.

Temi je operaciju uklanjanja kože obavila 18. januara 2025. godine u Medicinskom centru Univerziteta u Pitsburgu, a zahvat je izveo plastični hirurg dr Džej Piter Rubin. Operacija je trajala osam sati, dok je čitav proces prikazan u završnici sezone rijalitija „1000-Lb. Sisters“.

Pogledajte u galeriji kako je Temi Slejton izgledala posle mršavljenja, a pre uklanjanja viška kože:

Godinama je čekala dozvolu za operaciju

Temi nije krila koliko joj je značilo to što je konačno dobila odobrenje za uklanjanje viška kože. Objasnila je da je šest godina radila na sebi i da je bila preplavljena srećom kada je saznala da će zahvat zaista biti obavljen.

Star of TLC’s ‘1000-lb Sisters’ Tammy Slaton shows off her drastic weight loss after losing 500lbs and undergoing skin removal surgery. pic.twitter.com/j5LWiE8XUI — Oli London (@OliLondonTV) 24. јул 2025.

Ipak, uzbuđenje je pratila i velika doza straha. Operacije se plašila više nego ranijeg barijatrijskog zahvata, jer nije znala kako će reagovati kada prvi put ugleda svoje telo bez kože koja joj je godinama visila sa stomaka, ruku i brade.

„Veče pre operacije bila sam stvarno uplašena“, priznala je Temi.

Višak kože nije predstavljao samo estetski problem. Otežavao joj je kretanje, izazivao nelagodnost i negativno uticao na kvalitet svakodnevnog života. Zbog toga je tim lekara procenio da više nema razloga za odlaganje zahvata.

Ranije joj je hirurg dr Erik Smit objasnio da se od pacijenata najčešće očekuje da nekoliko meseci održavaju stabilnu težinu pre uklanjanja kože. U Teminom slučaju lekari su, međutim, uzeli u obzir činjenicu da joj je višak kože ozbiljno ograničavao pokretljivost i uticao na zdravlje.

Oporavljala se bolje nego što su lekari očekivali

Iako je prošla kroz dug i složen zahvat, Temi je i lekare iznenadila brzinom oporavka. Njeno zdravstveno stanje bilo je toliko dobro da je iz Pitsburga otišla četiri dana ranije nego što je prvobitno planirano.

Fotografije iz perioda oporavka pokazale su je sa zavojima na licu i rukama, kao i sa vidljivim otocima i ožiljcima. Uprkos svemu, već dva dana posle operacije izašla je iz bolničke sobe i sa medicinskom sestrom posetila Muzej iluzija i Muzej Endija Vorhola.

Po povratku kući dočekali su je članovi porodice – sestre Ejmi, Amanda i Misti, kao i brat Kris. Oni su od početka pratili njenu borbu sa kilogramima, pa nisu krili oduševljenje kada su je videli posle operacije.

„Izgleda fantastično“, rekla je Misti, koja je podsetila da Temi na početku nije mogla da prepešači ni nekoliko metara bez tuđe pomoći.

Njena porodica bila je posebno ponosna zbog činjenice da gubitak 226 kilograma odgovara težini nekoliko odraslih osoba. Za njih rezultat nije bio samo broj na vagi, već dokaz koliko se Temin život promenio.

Od 330 do približno 100 kilograma

Kada je počela da snima rijaliti, Temi je imala oko 330 kilograma. Zbog težine i narušenog zdravlja gotovo da nije mogla da se kreće, a u jednom trenutku bila je primorana da koristi invalidska kolica, bocu sa kiseonikom i cev za disanje.

Od 2020. do 2022. godine izgubila je približno 90 kilograma kako bi ispunila uslove za barijatrijsku operaciju. Zahvat je obavljen u julu 2022, nakon čega je nastavila da mršavi i izgubila još oko 136 kilograma.

Velika prekretnica dogodila se u novembru 2024. godine, kada je pred kamerama stala na vagu i videla da ima 127 kilograma.

„Mislim da sam poslednji put toliko imala u četvrtom ili petom razredu“, rekla je tada.

U narednim mesecima nastavila je da gubi kilograme, pa su američki mediji posle operacije navodili da se njena težina približila brojci od 100 kilograma.

Morala je da ostavi nikotin

Put do uklanjanja viška kože ipak nije prošao bez prepreka. Temi je najpre dobila pozitivno mišljenje lekara, ali je zahvat odložen kada je priznala da nekoliko puta dnevno koristi elektronske cigarete.

Plastični hirurg upozorio ju je da nikotin može ozbiljno da poremeti zarastanje rana, poveća opasnost od infekcija i izazove druge komplikacije. Od nje je zatraženo da prestane da koristi nikotin i poboljša ishranu pre nego što dobije konačnu dozvolu za operaciju.

Iako ju je takva odluka naljutila, Temi je shvatila da bez dodatne promene navika neće moći da napravi sledeći korak. Na kraju je ispunila uslove i podvrgla se zahvatu koji je dugo čekala.

Autor: D.B.