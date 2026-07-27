Mislite da ste uvek u pogrešnoj traci?! Istraživanje otkrilo koja traka je najbrža kad je gužva

Svako ko je makar jednom ostao zaglavljen u koloni na autoputu zna taj osećaj. Čini se da se automobili u susednoj traci kreću brže, pa mnogi vozači odmah pokušavaju da promene traku. Međutim, novo istraživanje pokazuje da ipak postoji traka koja u proseku ima malu prednost.

Prema analizi holandskog Državnog portala o drumskom saobraćaju (NDW), u najvećem broju slučajeva tokom saobraćajnih gužvi najbrže se prolazi levom trakom.

Stručnjaci su analizirali podatke iz 457 saobraćajnih gužvi tokom prošle godine i zaključili da vozila u levoj traci tokom zastoja u proseku idu oko 2,2 kilometra na sat brže od vozila u ostalim trakama.

Leva traka ima prednost, ali razlika nije uvek velika

Rezultati istraživanja pokazuju da je na autoputevima sa dve trake leva traka bila najbrža u više od 90 odsto analiziranih slučajeva.

Na autoputevima sa četiri trake razlika je bila još izraženija. Leva traka bila je najbrža u čak 97,4 odsto gužvi, dok je na putevima sa tri trake u jednom smeru bila najbrža u 85,4 odsto slučajeva.

Najveća razlika zabeležena je na autoputevima sa četiri trake, gde su vozila u levoj traci u proseku bila oko 7,5 kilometara na sat brža od vozila u srednjim trakama.

Zašto vozači imaju osećaj da su uvek u sporijoj traci?

Iako podaci pokazuju određenu prednost leve trake, stručnjaci objašnjavaju da osećaj vozača često vara. Kada pređemo u drugu traku, primećujemo samo trenutke kada se ona kreće brže, dok zaboravljamo situacije kada je bila sporija.

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da istraživanja dolaze do sličnog zaključka. Holandski istraživači Marthe Uenk i Bas Bijvoet još 2016. godine utvrdili su da leva traka u kolonama najčešće napreduje brže.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da najbrža traka nije uvek i najbolji izbor.

Stručnjaci savetuju desnu traku zbog bezbednosti

Prema rečima Ismaela Van Redea iz auto-škole Rijles zonder Stress, vozači bi tokom velikih gužvi trebalo da razmišljaju pre svega o bezbednosti.

"Bićete sigurniji ako ostanete u desnoj traci. U levoj se više koči i ubrzava, vozači su pod većim stresom, a u slučaju kvara teže je doći do zaustavne trake ili na vreme skrenuti prema izlazu sa autoputa", upozorio je Van Rede.

Zaključak istraživanja je jednostavan. Ako vam je cilj samo da što pre prođete kroz kolonu, statistika daje malu prednost levoj traci. Ako vam je važnija mirnija i sigurnija vožnja, stručnjaci i dalje preporučuju da ostanete u desnoj traci i izbegavate često menjanje položaja u koloni.

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Autor: Marija Radić