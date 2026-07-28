Promakli su mu znakovi opasnosti: Ajkula napala influensera tokom ronjenja, kamera snimila noćnu moru (VIDEO)

Prvi zaron novozelandskog influensera specijalizovanog za ribolov i podvodni ribolov pretvorio se u pravu noćnu moru.

Ronjenje uz obalu Fidžija za Henrija Gibsa, kreatora sadržaja koji se bavi ribolovom i podvodnim ribolovom, završilo se dramatično kada ga je tokom zarona napala siva grebenska ajkula. Napad se dogodio tokom jednog od njegovih prvih zarona u ovom pacifičkom arhipelagu, a snimak je u međuvremenu postao viralan na društvenim mrežama.

Gibs je koristio harpun kada je primetio da je ajkula počela da kruži oko grupe ronilaca. Kako je ispričao, ponašanje predatora postajalo je sve agresivnije, sve dok životinja iznenada nije ubrzala i krenula u napad.

"Ronili smo na grebenu sat ili dva, a zatim smo se premestili u otvorenije i bistrije more kako bismo tokom podvodnog ribolova pokušali da ulovimo nešto veće. Nekoliko puta smo promašili ribu, a u blizini je bilo više sivih grebenskih ajkula. Ova je ostala uz nas mnogo duže od ostalih", napisao je Gibs na Fejsbuku.

"Nikada neću sa sigurnošću znati šta je izazvalo promenu u njenom ponašanju, ali je na kraju počela da pliva u uskim krugovima ispod nas, postajala je sve nervoznija i čak je nekoliko puta naglo krenula ka čamcu. Gledajući unazad, to je bio jasan znak da je trebalo odmah da prekinemo zaron. Nisam verovao da ajkula te veličine može da predstavlja ozbiljnu opasnost i to je bila moja greška", priznao je.

Posledice te greške bile su ozbiljne, pa je svoju ispovest potkrepio fotografijama iz bolnice, gde se oporavlja od zadobijenih povreda.

"Znao sam da ide pravo ka meni, zbog čega se na snimku može čuti kako upozoravam ostale ronioce pre nego što me je dohvatila. Zaobišla je harpun, prošla ispod mene, ugrizla me za zadnji deo butine i počela da se okreće oko svoje ose", opisao je dramatične trenutke.

Na kraju je svima koji se bave podvodnim ribolovom uputio važno upozorenje – ukoliko primete promenu u ponašanju ajkule, odmah treba da prekinu zaron. Takođe savetuje korišćenje jednobojnih crnih ronilačkih odela i upozorava da opasnost ne treba procenjivati isključivo na osnovu veličine ajkule.

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Autor: Marija Radić