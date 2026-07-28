Snimak žene sa plaže zapalio mreže: Kad je izašla u plićak svi zanemeli 'Gospođa se ne postaje, gospođa se rađa' (VIDEO)

Snimak žene koja u crnim salonkama šeta peskom i plićakom postao je viralni hit, a komentari korisnika društvenih mreža nasmejali su mnoge.

Dok su ostali posetioci plaže uživali u pesku i plićaku bosi ili u japankama, jedna žena odlučila je da ne odustane od elegancije čak ni na odmoru. Obuvena u crne salonke sa visokom potpeticom, mirno je koračala uz obalu i ubrzo postala glavna zvezda društvenih mreža.

Nesvakidašnji prizor zabeležen je na jednoj peščanoj plaži, a snimak se velikom brzinom proširio internetom. Ženin izbor obuće mnoge je iznenadio, jer se visoke potpetice teško mogu povezati sa hodanjem po pesku i vodi.

Gospođa u salonkama osvojila mreže

Dok su ljudi oko nje nosili kupaće kostime i laganu letnju odeću, misteriozna dama samouvereno je šetala plićakom u crnim salonkama. Delovala je potpuno nezainteresovano za poglede okoline, kao da je hodanje po vodi u visokim potpeticama najnormalnija stvar na svetu.

Video je objavljen na društvenoj mreži X uz duhovitu poruku: „Gospođa se ne postaje, gospođa se rađa“, koja je dodatno privukla pažnju korisnika.

Za kratko vreme snimak je izazvao lavinu reakcija, a mnogi su priznali da im je ova neobična scena ulepšala dan. Usledile su brojne šale na račun ženine obuće, držanja i samouverenog hoda.

Komentari nasmejali korisnike

Među brojnim reakcijama posebno se izdvojio komentar: „Izgleda kao tenk, a ponašanje generala“, koji je nasmejao hiljade korisnika društvenih mreža.

Drugi su njen stajling povezali sa navikama kojih se, kako su ocenili, ne odriče čak ni tokom odmora.

„Kad te selo napusti, ali ti selo iz sebe ne daš ni pod razno“, napisao je jedan korisnik, aludirajući na neobičnu odluku da se u salonkama prošeta po pesku i plićaku.

Autor: A.A.