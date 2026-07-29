Lav ubio lavicu u zoološkom vrtu u Zagrebu: Lepo su se slagali, nije bilo naznaka...

Veliki šok dogodio se danas u Zoološkom vrtu u Zagrebu, u prostoru za lavove. Kako je objavljeno na zvaničnoj Fejsbuk stranici Zoološkog vrta, mladi lav usmrtio je lavicu.

"Mladi lav Uganda napao je lavicu Tajri i usmrtio je. Među divljim životinjama dolazi do sukoba, što je deo njihovog prirodnog ponašanja", saopštili su iz Zoološkog vrta Grada Zagreba.

U objavi se dalje navodi da su mladi lavovi zveri izuzetne veličine i snage, zbog čega je njihovo upoznavanje i spajanje, uz veliku pažnju zaposlenih, praćeno nizom bezbednosnih mera.

"Dana 10. jula uspešno su spojeni u pomoćnom prostoru, a od 21. jula zajedno su boravili u spoljašnjem delu nastambe 'Lavlja stena Kidepo'. Par se dobro slagao i nije bilo nikakvih naznaka da bi moglo doći do ovakvog događaja", navodi se u saopštenju.

Čim su saznali za napad mladog lava na lavicu, iz Zoološkog vrta ističu da su preduzete sve mere u vezi sa bezbednošću ljudi i životinja.

"U saradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušaćemo da utvrdimo zašto je došlo do ovog tragičnog događaja", poručili su.

Uganda i Tajri u Zagreb su stigli radi razmnožavanja u okviru Evropskog programa uzgoja. Severna populacija afričkog lava, kojoj pripadaju, na Crvenoj listi Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) ima status ugrožene vrste (EN). U divljini je ostalo svega oko 250 jedinki te populacije, zbog čega je njihov uzgoj pod ljudskom brigom od velikog značaja.

Lavovi su u Zagreb stigli nedavno, a javnosti su predstavljeni pre samo pet dana. Lav Uganda star je pet godina i stigao je iz francuskog Sigeana, dok je lavica Tajri, koja je došla iz mađarskog Vesprema, bila godinu dana starija. U Zagrebu su ih dočekale 21-godišnje lavice Ajana i Njota iz južne populacije afričkih lavova.

Autor: Marija Radić