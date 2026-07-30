Ovde automobili ne postoje, a iza imena se krije čudna priča: Svi se kreću čamcima, a ima preko 170 mostova

Holandsko selo Hithorn osvaja posetioce svojom bajkovitom arhitekturom i kanalima kojima se umesto automobilima putuje čamcima.

Zamislite naselje u kojem vas umesto buke saobraćaja ujutru bude zubor vode i cvrkut ptica. Mesto gde školarci na nastavu ne putuju autobuskim prevozom već plovilom, a susedi se posećuju prelazeći rečne kanale umesto kolovoza.

Ova nesvakidašnja lokacija zaista postoji i zove se Hithorn, a smeštena je na severu Holandije. Zbog razgranate mreže vodenih puteva koji prožimaju čitavo mesto, često ga nazivaju "Venecijom severa". Ipak, za razliku od čuvenog italijanskog grada, ovde vlada spokojan, autentičan seoski ambijent u kom priroda i dalje diktira svakodnevni tempo.

Naselje poniklo iz vode

Hithorn se nalazi u provinciji Overajsel, u neposrednoj blizini Nacionalnog parka De Verriben-Viden, koji predstavlja jednu od najvećih močvarnih celina u Holandiji. Istorija ovog mesta seže u 13. vek, kada su prvi doseljenici započeli iskopavanje treseta iz močvarnog tla. Tokom vekova vadjenja treseta stvorena je gusta mreža kanala, jezera i malenih ostrva na kojima su postepeno podizana domaćinstva.

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Giethoorn with no cars? 🇳🇱🛶👇#Giethoorn #Netherlands #TravelGoals #FairytaleVillage

(世界上最美的村庄之一……

如果一个地方像羊角村一样完全没有汽车

你愿意住在这里吗？) pic.twitter.com/3gi5q8zJni — yan (@yan220492147654) 29. јул 2026.

Vodeni putevi koji su nekada služili isključivo za transport robe i sirovina, danas su glavna odlika mesta i razlog zašto privlače mnoštvo posetilaca sa svih strana sveta. Prema narodnom predanju, sam naziv Hithorn potiče od velikog broja kozjih rogova koje su meštani zatekli nakon jedne razorne poplave.

Čamci kao osnovno prevozno sredstvo

Centralni deo ovog mesta uopšte nema klasične puteve za automobile. Umesto motornih vozila, žitelji se kreću malim čamcima, pešačkim stazama i preko više od 170 drvenih mostića koji spajaju ostrvca sa kućama. Za meštane plovidba nije turistička atrakcija, već svakodnevna potreba - čamcem idu u nabavku, posećuju komšije i završavaju svakodnevne obaveze.

Nekada je postojao običaj dadeca prvog dana škole dolaze posebno ukrašenim čamcima. Iz te tradicije izrasla je manifestacija Gondelvart, tokom koje osvetljena plovila defiluju kanalima i stvaraju čarobne prizore.

Arhitektura iz bajke

Jedno od najprepoznatljivijih obeležja Hithorna jesu stare kuće sa krovovima od trske, besprekorno uređena dvorišta i drveni mostići posađeni preko uskih kanala. Brojna domaćinstva smeštena su na izdvojenim ostrvcima do kojih je moguće doći isključivo pešice preko mosta ili vodenim putem. U prošlosti su u njima živeli radnici na eksploataciji treseta i poljoprivrednici, dok su danas te kuće simboli tradicionalnog holandskog seoskog graditeljstva.

Uprkos velikoj popularnosti među turistima, Hithorn nije postao samo muzej na otvorenom. U njemu se i dalje odvija stvaran život - meštani rade, neguju svoje bašte i čuvaju viševekovnu tradiciju.

Najlepši pogled pruža se sa vode

Najbolji način da se doživi ovo jedinstveno mesto jeste upravo vožnja čamcem. Posetiocima su na raspolaganju mali električni čamci koji kreću gotovo nečujno, kao i organizovane ture vođene kroz splet kanala. Sa vode se pruža najlepši pogled na drvene mostove i kuće skrivene u bujnom zelenilu i cveću, zbog čega čitavo mesto podseća na živopisnu razglednicu.

Za ljubitelje aktivnog odmora, okolinu je moguće istražiti biciklom ili pešice, budući da se mesto nalazi na samoj granici jednog od najlepših prirodnih rezervata u zemlji.

Dok savremeni gradovi postaju sve bučniji i užurbaniji, Hithorn nudi sasvim drugačije iskustvo. Umesto automobilskih sirena i gužve u saobraćaju, ovde dominiraju zvuci vode i lagano prolazak malih čamaca. Upravo zato ovo mesto nije privlačno samo zbog svoje estetike, već i zbog dragocenog mira koji pruža - podsećajući nas da život može teći sporijim i jednostavnijim ritmom, u potpunom skladu sa prirodom.

Autor: Marija Radić