Povratak omiljenog Assassin’s Creeda postao veliki hit, prodaja premašila očekivanja za celu godinu

Povratak Edvarda Kenveja pretvorio se u jedan od najvećih gejming hitova ovog leta.

Assassin’sCreed Black Flag Resynced stigao je 9. jula, a Ubisoft je samo dve nedelje kasnije objavio da je igra dostigla 3,5 miliona prodatih primeraka u prodajnom kanalu i već premašila očekivanja kojaje kompanija imala za čitavu godinu.

Još je upečatljivije koliko je brzo stigla do tog rezultata. Prvog dana prodato je dva miliona kopija, posle sedam dana brojka je prešla tri miliona, da bi nakon 14 dana dostigla 3,5 miliona. Ako ste čekali da vidite kako će publika reagovati na povratak igre iz 2013. godine, odgovor je sada prilično jasan.

Tri brojke pokazuju koliko je povratak bio veliki

● 2 miliona primeraka tokom prvog dana

● više od 3 miliona tokom prve nedelje

● 3,5 miliona primeraka u prvih 14 dana

Ubisoft je u izveštaju o poslovanju za prvi kvartal fiskalne 2026/27. godine naveo da je rezultatveć premašio godišnja očekivanja. Kompanija, međutim, nije saopštila kolika je tačno bilaprvobitno planirana prodaja za celu godinu, pa brojku od 3,5 miliona nećemo predstavljati kaosamu projekciju.

Kompanija, međutim, nije saopštila kolika je tačno bila prvobitno planirana prodaja za celu godinu, pa brojku od 3,5 miliona nećemo predstavljati kao samu projekciju.

Za domaće igrače koji su čekali novo izdanje, Assassin's Creed - Black Flag Resynced vraća jednu od najpoznatijih avantura serijala, ali ovo nije samo stara igra sa oštrijom slikom.

Ubisoft ju je napravio iznova na novijoj verziji Anvil tehnologije, uz promene borbe, prikradanja, parkura, pomorskih mehanika i dodatni narativni sadržaj.

Od nostalgije do rekorda na PC-ju

Posebno je zanimljiv PC rezultat. Ubisoft navodi da je Resynced dostigao oko 105.000 istovremenih igrača na Steamu, što predstavlja rekord za Assassin’s Creed na toj platformi.

Kompanija kaže i da je udeo PC prodaje bio istorijski visok za franšizu, naročito zahvaljujući tržištima SAD i Kine.

Važna napomena: Ubisoft navodi 3,5 miliona prodatih primeraka distributerima i trgovcima(„sold-in“), što ne mora da znači da je svih 3,5 miliona kopija već kupljeno od strane igrača.

Uspeh dobija još veću težinu kada se pogleda situacija u kojoj se Ubisoft kompanija nalazila poslednjih godina. Sada upravo jedna od njegovih najstarijih velikih franšiza donosi rezultat koji

je nadmašio plan mnogo ranije nego što se očekivalo.

Šta je privuklo igrače nazad na Karibe Originalni Black Flag objavljen je 2013. godine i ostao je prepoznatljiv po Edvardu Kenveju, istraživanju Kariba i pomorskim borbama.

Resynced zadržava tu osnovu, ali dodaje savremeniju grafiku, unapređen sistem borbe zasnovan na pariranju, dorađeni parkur i prikradanje, kao i proširene pomorske mehanike.

Ubisoft je posle izlaska već objavljivao ispravke grešaka i poboljšanja kvaliteta igranja, a potvrđen je i New Game+ režim.



Prema zvaničnom saopštenju kompanije, korisničke ocene na

Steamu su se posle lansiranja poboljšavale, što sugeriše da početna prodaja nije bila jedini pozitivan signal.

Igra je dostupna za PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC. Ako je planirate za računar, treba imati u vidu da zahtevnije moderne prerade traže odgovarajući hardver, pa su i laptopovi sa jačom zasebnom grafikom jedna od opcija za igrače kojima je važna prenosivost.

Za Ubisoft je sada najvažnije šta će se dogoditi posle početnog talasa. Broj od 3,5 miliona za dve nedelje već je dovoljan da Black Flag Resynced označi kao komercijalni uspeh u odnosu na očekivanja kompanije.

Ako prodaja nastavi istim smerom, povratak Edvarda Kenveja mogao bi da postane i veoma jak argument za nove prerade starijih Ubisoftovih hitova.

Ubisoft je zakopao pravo blago od 500.000 dolara na Karibima

Ako vam povratak pirata u Black Flag Resynced nije dovoljno neobičan, Ubisoft je promociju igre podigao na potpuno drugi nivo – negde na Karibima zaista je zakopan kovčeg sa blagom vrednim 500.000 dolara.

Ubisoft i kompanija Unsolved Hunts pokrenuli su međunarodni lov na blago Gold & Crystal – The Lost Treasure of Edward Kenway.

Učesnici treba da reše 15 zagonetki sakrivenih u šifrovanoj poruci u boci, mapi Kariba, pismima i drugim dokumentima. Rešenja na kraju vode do precizne lokacije pravog kovčega zakopanog negde na Karibima.

Organizatori očekuju da potraga može trajati čak dve do pet godina.

Onaj ko prvi pronađe lokaciju osvaja blago vredno 500.000 dolara – kovčeg sa posebno iskovanim zlatnicima i kristalnom lobanjom sa opalom, napravljenom po uzoru na artefakt iz igre.

A Ubisoft je pre početka glavne potrage već priredio mali test za buduće lovce. U maju je objavljena besplatna zagonetka koju su punoletni učesnici iz brojnih zemalja, uključujući Srbiju,

mogli da reše i pošalju odgovor.

Među svima koji su do 23. maja poslali tačno rešenje nasumično

je izabrano desetoro dobitnika, a nagrada im je bila besplatan digitalni pristup velikom lovu na blago.

Pravi lov počinje 9. novembra 2026. godine. Sve zagonetke mogu da se rešavaju na daljinu i prethodno poznavanje Assassin’s Creeda nije uslov, ali glavni izazov ima jednu vrlo stvarnu završnicu – neko će, ako sve bude teklo po planu, na kraju zaista krenuti na Karibe po zakopano blago.

A vi, biste li se upustili u ovu potragu i pokušali da rešite 15 zagonetki koje vas mogu odvesti do blaga vrednog 500.000 dolara?

Autor: S.M.