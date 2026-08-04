SIGNAL VAM JE SLAB? Ovo nikada ne bi trebalo da držite pored rutera

Ako vam je Wi-Fi spor ili nestabilan, problem možda nije u brzini interneta koju plaćate, već u mestu gde je ruter postavljen. Jedan od najčešćih problema je kada se pored rutera nalaze predmeti koji ometaju signal ili ga fizički blokiraju.

Mnogi ruter stave iza televizora, u zatvorenu policu ili odmah pored drugih elektronskih uređaja kako bi izgledao urednije. Međutim, takva mesta često nisu dobra za bežičnu mrežu.

Najveći neprijatelj Wi-Fi signala je metal. Velike metalne površine mogu da odbijaju i oslabe radio talase, pa ruter ne može ravnomerno da šalje signal kroz prostor. Zbog toga ga nije dobro držati na metalnim policama, pored velikih metalnih predmeta ili iza uređaja sa metalnim kućištem.

Problem mogu da naprave i drugi uređaji koji koriste slične frekvencije. Posebno se često pominju mikrotalasne pećnice, bežični telefoni, određeni pametni uređaji i drugi uređaji koji rade u opsegu od 2,4 GHz.

Ruter ne bi trebalo držati ni blizu akvarijuma ili velikih količina vode. Voda može da utiče na širenje Wi-Fi signala i dodatno smanji domet mreže.

Najbolje mesto za ruter je često najjednostavnije

Ruter najbolje radi kada se nalazi na otvorenom prostoru, malo iznad poda i što bliže centru stana ili kuće. Zatvoreni ormarići, ugao sobe ili mesto iza velikih prepreka mogu značajno da smanje domet.

Važno je izbegavati i pregrevanje. Ako je ruter zatrpan drugim uređajima ili zatvoren u malom prostoru bez cirkulacije vazduha, to može uticati na njegov rad.

Pre nego što promenite paket kod internet provajdera ili kupite novi ruter, proverite gde se trenutni uređaj nalazi. Nekada je dovoljno samo nekoliko metara udaljavanja od problematičnog predmeta da se poboljša kvalitet veze.

Autor: D.B.