Oglasila se ljubavnica sa koncerta o kojoj je brujao ceo svet: 'Još uvek pokušavam da...'

Kristin Kabot postala je najpoznatija ljubavnica na svetu i to zbog snimka sa koncerta popularnog benda.

Kristin Kabot, žena koja je prošle godine snimljena u prisnom zagrljaju sa svojim šefom na koncertu grupe Coldplay, otvoreno je govorila o tome kako joj je taj viralni trenutak promenio život.

Snimak sa takozvane „kiss cam“ kamere, nastao u julu 2025. godine, munjevito se proširio internetom, a Kristin Kabot i njen tadašnji direktor Endi Bajron preko noći postali su poznati kao „par sa Coldplay koncerta“.



Trenutak koji joj je promenio život

Kristin Kabot i Endi Bajron prisustvovali su koncertu u okviru turneje Music of the Spheres kada ih je kamera izdvojila među publikom.

Situaciju je dodatno začinio pevač Kris Martin, koji je svojim komentarom nasmejao publiku, ali njima potpuno promenio život.

„Pogledajte ovo dvoje. Ili su u aferi ili su samo veoma stidljivi“, rekao je Martin.

Dok su Kristin i Endi pokušavali da se sakriju od kamere, dodao je:

„Uh... Nadam se da nismo napravili neku glupost.“

Nedugo zatim otkriveno je da je Bajron oženjeni izvršni direktor njujorške tehnološke kompanije Astronomer, dok je Kristin radila u sektoru za ljudske resurse iste firme. Iako je u tom trenutku bila u procesu razvoda, na koncertu je bio i njen suprug, ali u drugom delu stadiona.

Napustila posao i posvetila se pomaganju drugima



Godinu dana kasnije, Kristin Kabot je u razgovoru za The Boston Globe otkrila da je nakon skandala napustila kompaniju.

Majka dvoje dece još nije pronašla novi posao, a danas je posvećena pružanju pomoći žrtvama internet nasilja.

„Još pokušavam da se sastavim, ali svakim danom ide nabolje“, rekla je.

Pomaže žrtvama internet zlostavljanja

Danas sarađuje sa neprofitnom organizacijom Pirth.org, koja pruža podršku ljudima koji su pretrpeli zlostavljanje na internetu.

„Imam osećaj da sam se povukla u sebe, a to nisam ja. Ali vratiću se“, poručila je Kristin.

Autor: D.B.