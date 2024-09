'NE ZNAJU NI KO SAM, A VEĆ ME VREĐAJU' Nataša Mićić završila u SUZAMA nakon što su je ostali učesnici optužili za OVO! (VIDEO)

Prolila reku suza.

Nataša Mićić završila je u suzama nakon što je radila ceo dan, a ostali ukućani nisu umeli da cene njen trud, već su je optužili da je namerno prosula smeće po imanu.

Aleksandra Jakšić je prišla da je uteši i zagrli, ali nije vredelo.

- Ne volim to, zašto me ponižavaš? Optužili su me da sam ja prosula smeće, a nisam -rekla je Nataša.

- Ma to ti je rijaliti, moraš da trpiš -rekla je Aleksandra.

- Ne znaju ni ko sam, ni šta sam, a već su krenuli da me vređaju -rekla je Nataša.

- Zato što su ušla onako jako -rekla je Aleksandra.

- Trpijam sve, ali kad puknem, pukla sam. Lakše mi je da se isplačem -rekla je Nataša.

- Smetaš im jer se tako ponašaš. Hajde glavu gore, imaš samo 25 godina -rekla je Aleksandra.

- Skupilo mi se sve -rekla je Nataša.

- To ti je zloba. Vredna si i radiš, pa misle da skupljaš poene i zato te napadaju. A ti si ustvari vredna, ja vidim da imaš radne navike -rekla je Jelena Golubović.

Autor: Iva Besarabić