Ponovo u ljubavi! Ognjen se na poseban način iskupio Andrei zbog današnje svađe, ona mu odmah poletela u zagrljaj! (VIDEO)

Cvetaju im ruže!

Andrea Anđelković i Ognjen Ravić odlučili su da konačno popričaju i reše svoj današnji sukob.

- Ne pričamo ceo dan, kontam da je zbog onoga što sam ja rekao -rekao je Ognjen.

- Evo vidiš da me ceo dan zaje**va -rekla je Andrea.

- Ja sam pričao posle sa njim i rekao mu da obrati pažnju, jer će nas posvađati -rekao je Ognjen.

- Naljutila sam se zbog toga i treba mi da se iskuliram. Našem Džoniju je napolju uzrečica "Smrdiš" i mi smo mu skrenule pažnu da to ne govori, jer će stvarno nekoga uvrediti. I na sve to ti meni danas kažeš da smrdim. Znam da je to spr**a i besna sam ceo dan -rekla je Andrea.

- Video sam -rekao je Ognjen.

- Bolje da me pustiš da se iskuliram i sutra ćemo biti ponovo dobri, nego da se posvađamo. A ja da se svađam ovde da gledaju ovi aljkavci neću. Toliko si mi danas digao pritisak da mi je došlo da se iskačem po tebi. Jao vidi srce je napravi, jesi li to meni napravio? -pitala je Andrea.

- Jesam. Izvini zbog danas, stvarno nisam hteo, paziću šta pričam -rekao je Ognjen.

Oni su se zatim zagrlili i poljubili, te stavili sve nesuglasice iza sebe.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Iva Besarabić