Bruji celo imanje: Boža Džons nazvao Perišićku uličarkom, ona smatra da je ljut jer je odbijen! (VIDEO)

Napeto!

U toku su prve nominacije na Farmi. Boža Džons i Aleksandra Stanišić ušle su u žestok sukob u toku njegovog izlaganja, gde su pale teške reči.

- Daću štapić Aleksandri zbog toga što devojka nije elokventna, uopšte nije pristojna i prizemna, ima uličarski rečnik i predstavlja se kao prepodobna majka a ustvari je težak ološ -rekao je Boža.

- On je mene muvao od prvog dana i kada sam mu rekla da nisam zainteresovana on je počeo da me vređa i sve najgore da priča o meni, ja znam ko sam i šta sam i jako sam temperamentna osoba, tako da ako mu odbrusim nešto nemam problema sa tim jer je dečko teška dijabola -rekla je Aleksandra.

- Ja ću takođe dati štapić Aleksandri Perišić jer mi je mnogo drag Veselin i zaista mi je uvek izašao u susret, dao mi je njegov krevet. Što se tiče Aleksandre rekla mi je da ne može da veruje da me je upoznala posle toliko godina i onda je porekla sve to, tako da ne volim ljude koji nemaju kućno vaspitanje -rekla je Jelena.

- Meni su dragi i Aleksandra i Veselin ali daću štapić Veselinu jer je ipak muško i ja sam slaba na ženski rod, on kao džentlmen treba da ide -rekla je Lili.

- Meni je Veselin jako drag i sve mi pomaže, družimo se lepo, jako je simpatičan. Što se tiče Aleksandre nemam sa njom neki kontakt, imale smo jednu svađu, ali mi je on simpatičniji tako da ću dati njoj štapić -rekla je Aleksandra Jakšić.

- Ja ću biti kratak i jasan kao doktor rijalitija. Ovo nisu realne nominacije, ne gledate nikoga kao muško i žensko nego u kakvom ste odnosu sa tom osobom. Daću Veselinu štapić i ako ga poznajem godinama jer je Aleksandra bolji rijaliti igrač -rekao je Conjo.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja