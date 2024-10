Mis svinjarstva: Marya žestoko zaratila sa Snežom Kušadasi, Jelena zakucala Perišićku za sam kraj argumentima! (VIDEO)

Počele varnice!

U toku su prve nominacije na Farmi. Večeras farmeri biraju kome žele da vide leđa između Aleksandre Stanišić i Veselina Radonjića.

- Meni je Vesa tip top, ja bi mu zabranila da nosi majice i da ide samo go jer je prezgodan. Aleksandra je meni prva počela da pljuje majku, pljuvala mi po krevetu, rekla mi da nikada neću postati majka. Manipulativna je, loš čovek i najveća oštrokonža, potpuno dno dna i moj štapić ide njoj -rekla je Sneža.

- Ovo sve što je rekla je čista laž, ova mis svinjarstva ne može da priča o bilo čemu. Aleksandra nije nikoga pljuvala im zapazila sam još stvari koje laže. Ona nema nikakav osećaj i empatiju, to zlo koje izlazi iz nje je evidentno -rekla je Marya.

- Emisija bi bila kompletna da je Veselin popustio i uplovio u vezu sa Aleksandrom jer mislim da su sličnom senzibiliteta. On je negde zatajio i nije se ostvario taj kontakt, da je pojačao gas mislim da bi uplovili u romansu. Mislim da Veselin krije neku tužnu priču jer vidim sve po očima, voleo bih da to otkrijemo do kraja. Aleksandra je otvorena kao knjiga i ako je teška alapača ali to pristaje njenom karakteru tako da ću ostaviti Veselina, šaljem Aleksandru -dodao je Lakić.

- Što se tiče sluga prelepi su oboje i žao mi je što se nije desilo ništa između njih. Imala sam veliki sukob sa Aleksandrom ali smo veliki ljudi i mislim da smo zakopali ratne sekire. Mislim da Veselin nije za rijaliti, najveća lenčuga i zbog toga ga šaljem u izolaciju -rekla je Kiki.

- Ko ima više glasova sad pred kraj? -pitala je Milica.

- Aleksandra ima 7 glasova, a Veselin 13 -glasili su rezultati.

- Jako me je razočarala Jelena jer mi je pričala da smo dobri a sad oplela po meni, priča o meni ozbiljne laži, žena je na lekovima i nije uopšte realna -dodala je Aleksandra.

Ona je meni prva rekla da je čeka kućni pritvor zbog nekih nedozvoljenih supstanci i sad meni priča nešto o lekovima, devojka samo pravi lažne frke -odbrusila je Jelena.

Kada je šou u pitanju Aleksandra je u top 5 u kući tako da verujte mi da se jako istakla do sad. Što se tiče rada ovde su svi slabi, kad je šou u pitanju tu je top. Što se tiče Veselina njemu kad kažeš da uradi nešto on kaže dobro i zaspi, tako da ide Veselinu štapić -rekao je Kristijan.

Autor: Nemanja Šolaja