Peca ubacio u petu brzinu! Pohvalio se Jeleni da je vozio Aleksandru, Golubovićevu zanima samo ručak (VIDEO)

Peca provozao Aleksandru!

Peca Lazić danas je na neobičan naziv stavio do znanja simpatiji Aleksandri Babejić da mu se dopada. On se poslužio kolicima na imanju kako bi je dovezao do Jelene Golubović.

- Nema nominacija za nju ona ide kući kolicima - rekao je peca.

- Napavila sam pometnju - rekla je Aleksandra i prepričala kako je ukućanima saopštila da je tele bolestno.

- Evo vidiš kako sam je dovezao u kolicima - rekao je Peca.

- Bravo - rekla je Jelena.

- Skuvala je kafu, naučila je šta je disciplina, spremila je doručak i ide sad da radi u kući. Nema da mi viče donesi ovo, donesi ono, iako ona kaže da je vredna ona sad ima kompleks da je neko pohvali - rekao je Peca.

- Ajmo sad kažu biće ručak - rekla je Jelena.

- Ja idem da cepam drva ja sam vredan čovek - poručio je Peca.

- Ajmo unutra da vidimo kad će ručak - rekla je jelena.

- Ona sad ide da radi, nema priče sa Jelenom nego posao - rekao je Peca.

- Mi tokom dana jako malo pričamo, spavamo zajedno - rekla je Jelena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. Vićović