Pri izlasku iskren do koske: Srđan otkrio zašto nije bio aktivniji na Farmi (VIDEO)

Nije mu bilo lako!

Nakon što je izgubio u duelu, prvi izbačeni iz Farme 8 je Srđan Kocić, koji je sinoć, odmah nakon izbacivanja porazgovarao sa voditeljkom Dušicom Jakovljević.

- Ja se super osećam, u ovom ambijentu, sa vama... Fizički sam dosta bio iscrpljen, nisam navikao na fizički rad toliko. To me iscrpljivalo iz dana u dan. Cepao sam drva, vadio vodu iz bunara - rekao je on.

Voditeljku Dušicu je zanimalo da li je to radio svaki dan, na šta je Srđan dao potvrdan odgovor.

- Bilo je "Srđane donesi ovo, donesi ono..." - požalio se Srđan.

- Što toliko nisi bio aktivan? - pitala je voditeljka.

- Buđenje u 6, idemo, radimo, novi dan... - dodao je.

- I ti onda misliš da imaš snage da izdržiš, a onda krenu nove aktivnosti... Ti si gotov u 6 i 7.... Čekaš da legneš da spavaš - naveo je potom.

Nakon razgovora Srđan je napisao pismo i naveo ko će biti novi gazda, a potom i pogledao svoj profil.

Detaljnije u nastavku.